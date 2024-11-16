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        Haberler Kültür-Sanat Müzik AKM'de Öğretmenler Günü'ne özel konser

        AKM'de Öğretmenler Günü'ne özel konser

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 22 Kasım'da Öğretmenler Günü için hazırladığı özel konserle müzikseverlerin ve emektar öğretmenlerin karşısına çıkacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin repertuarında Endülüs ezgilerinden Balkan ezgilerine kadar birçok eser seslendirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 00:03 Güncelleme: 16.11.2024 - 00:03
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        AKM'de Öğretmenler Günü'ne özel konser
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        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında Öğretmenler Günü’ne özel bir konserle müzikseverlerle buluşuyor. AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek olan bu anlamlı gecede, orkestra Şef Thomas Rösner yönetiminde sahne alacak. Konserde, ünlü trompet sanatçısı Matthias Höffs, etkileyici performansıyla dinleyicileri büyüleyecek.

        Repertuarda, Manuel de Falla'nın Endülüs ezgilerini barındıran Ateş Dansı, W. Kerschek'in cazdan Balkan ezgilerine kadar uzanan Trompet Dansları ve B. Bartók'un son eserlerinden biri olan Orkestra için Konçerto yer alacak. Tüm öğretmenlere adanan bu özel konser hem müzikseverlere hem de emektar öğretmenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

        İDSO DenizBank Öğretmenler Günü Konseri, 22 Kasım Saat 20.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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        #Öğretmenler Günü
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #konser
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