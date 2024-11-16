AKM'de Öğretmenler Günü'ne özel konser

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında Öğretmenler Günü’ne özel bir konserle müzikseverlerle buluşuyor. AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek olan bu anlamlı gecede, orkestra Şef Thomas Rösner yönetiminde sahne alacak. Konserde, ünlü trompet sanatçısı Matthias Höffs, etkileyici performansıyla dinleyicileri büyüleyecek.

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Repertuarda, Manuel de Falla'nın Endülüs ezgilerini barındıran Ateş Dansı, W. Kerschek'in cazdan Balkan ezgilerine kadar uzanan Trompet Dansları ve B. Bartók'un son eserlerinden biri olan Orkestra için Konçerto yer alacak. Tüm öğretmenlere adanan bu özel konser hem müzikseverlere hem de emektar öğretmenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

İDSO DenizBank Öğretmenler Günü Konseri, 22 Kasım Saat 20.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.