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        Haberler Müzik AKM'de Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları yankılanacak

        AKM'de Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları yankılanacak

        İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Türkiye'nin iki büyük müzik insanı Cem Karaca ve Barış Manço'nun şarkılarından oluşan bir konserle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak

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        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:42
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        AKM'de Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları yankılanacak
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        Bir yanda, güçlü bir rock kültürü yaratılmasının öncülerinden Cem Karaca, bir yanda, 200’den fazla bestesi olan, birçok dilde şarkıları söylenen, Türkiye’nin bir manada sanat elçisi olan Barış Manço...

        Bu iki çağdaş halk ozanının hafızalara yer etmiş şarkılarından oluşan repertuarda, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç sanatseverlere İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) nostalji dolu bir gece yaşatacak.

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        Konserin sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor. Barış Manço & Cem Karaca - İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu; 1 Mart 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

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        #Barış Manço
        #cem karaca
        #AKM

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