AKM'de 4-10 Mart kültür-sanatla dolu

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ANADOLU ATEŞİ

4 MART- 20:00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, farklı yörelerden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün prodüksiyonu ile AKM Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan proje, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

WINTERREISE - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ- MDT İSTANBUL

5 MART- 20:00- AKM TİYATRO SALONU

Avusturyalı besteci Franz Schubert'in şan ve piyano için bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi ‘Winterreise’ (Kış Yolculuğu), Modern Dans Topluluğu İstanbul’un yorumuyla sahneye taşınıyor. Şairin sevgilisinin başka birine âşık olduğunu fark etmesi ile başlayan dramatik bir yolculuğun anlatıldığı eserde; Deniz Özaydın, Evrim Akyay, Emre Karaca, Huri Murphy, İsmet Köroğlu, Mert Öztekin ve Tuğçe Göncü koreograf olarak yer alıyor. Eserin librettosu ve yönetimi Mert Öztekin’e ait.

AYDINLIKEVLER

5 MART- 20.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl aradan sonra kaleme aldığı tiyatro oyunu ‘Aydınlıkevler’ Türk Telekom Opera Salonunda tiyatroseverler ile buluşacak. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in üstlendiği oyunun başrollerinde Salih Bademci ve Demet Akbağ yer alıyor. Burak Dakak, Sinem Ünsal, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Zeynep Kiraz Tosun’un da rol aldığı ‘Aydınlıkevler’ 5 Mart Salı günü 20:30’da Türk Telekom Opera Salonunda tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

II.MEHMET- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

6 MART- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan, 24 Şubat’ta prömiyeri gerçekleştirilen, G.Rossini’nin ünlü eseri ‘II Mehmet’ ( Maometto II), 6 Mart tarihinde Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet’in aşk hikayesini konu alan ve 34 yıl aradan sonra ilk kez AKM’de kendi dilinde, İtalyanca olarak seslendirilen eserin başrollerini, Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II.Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) paylaşıyor.

ALAEDDİN YAVAŞÇA ANMA KONSERİ- GÜZEL SANATLAR MÜDÜRLÜĞÜ

6 MART- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

Güzel Sanatlar Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ‘Alaeddin Yavaşça Anma Konseri’, 6 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek. Konserin, konuk sanatçısı ise Ahmet Özhan olacak.

TÜRKÜ AKŞAMI- İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

6 MART-19.00 AKM ÇOK AMAÇLI SALON

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, ‘Türkü Akşamı’ konseri 6 Mart saat 19.00'da, AKM Çok Amaçlı Salonda izleyicisiyle buluşacak. Konserde, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden seçilmiş bir repertuar Nuray Tutuş ve Emirhan Kartal tarafından seslendirilecek.

DEVRAN- KIYAM- TASAVVUF İRFAN VE MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU

7 MART- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

Kadim kültürümüzden bizlere ulaşmış ve unutulmaya yüz tutmuş tasavvuf kültürünü, merasimlerini usûlüne ve erkânına uygun olarak icra eden Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Postinişin Fatih Çıtlak’ın anlatımı ve Sanat Yönetmeni Yüce Gümüş’ün yönetimindeki ‘Devran- Kıyam’ ile 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda izleyicilerle buluşacak.

GISELLE- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

7 MART- 20:00- 9 MART- 16.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

AKM Türk Telekom Opera Salonunda sezon başından itibaren büyük ilgiyle izlenen ‘Giselle’ balesi, 7-9 Mart tarihlerinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Konusu Alman şairi Heinrich Heine'nin ‘Almanya Üzerine’ adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan ‘Giselle’, Fransız besteci Adolphe Adam'ın (1803-1856) müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle balenin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Kırsal yaşam biçimi ile olağan dışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan, doğaüstü öğelerle dolu olan ‘Giselle’ balesi, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona ‘Loys’ adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle’e delicesine âşık olan Kont Albrecht’in trajik ve romantik hikayesini konu alıyor.

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YÖREDEN YÖREYE – İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİK TOPLULUĞU

7 MART- 19.00- ÇOK AMAÇLI SALON

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde söylenen, yöresel etnik müzikleri çok sesli olarak sunacakları ‘Yöreden Yöreye’ konseri 7 Mart saat 19.00’da AKM Çok Amaçlı Salonda müzikseverlerle buluşacak. Bora Kayalar yönetimindeki konserin solistleri Serhan Çekem, Nuran Duygulu, Duygu Koçak Sezer, Menşule Palalı, Yüksel Dilibal ve Ayşe Engin.

YOLCA ‘MÜZİKLİ DERVİŞ MASALLARI’ TASAVVUF VE MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU

8 MART- 19.00- ÇOK AMAÇLI SALON

Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Yolca ‘Müzikli Derviş Masalları’ oyunu ile Anadolu'nun zengin kültürünü ve bu toprağın büyüklerini merkeze alarak, izleyicilere hoş bir seda bırakacak hikayeleri ve müzikal yapısı ile 8 Mart Perşembe saat 19:00’da Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda izleyiciler ile buluşacak.

SENEYE BUGÜN- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

8 MART- 20:00- 9 MART- 20.00 ve 10 MART- 15.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Bernard Slade’in kaleme aldığı, tiyatro tarihinde yazılmış en güzel romantik komedi olarak anılan ‘Seneye Bugün’ oyununu sahneye taşıyor. Oyun 8- 9-10 Mart tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda seyirciyle buluşacak. Celal Kadri Kınoğlu’nun yönetimindeki oyunun başrolünde Gerçek Alnıaçık ve Celal Kadri Kınoğlu yer alıyor.

KADINLAR GÜNÜ KONSERİ- İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

8 MART- 20:00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Dünya Kadınlar Günü konserinde anneannesinden öğrenerek başladığı akordeon icrasını dünya çapında bir kariyere taşıyan Letonyalı akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova’yı ağırlayacak. Sanatçı, Litvanyalı besteci Arturs Maskats’ın ‘Akordeon Konçertosu’nu yorumlayacak. Konserin ikinci bölümünde ise şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki orkestra, P. I. Tchaikovsky’nin eserlerine yer verilecek.

FRAUENLIEBE UND LEBEN VE DICHTERLIEBE- KAHVE KONSERLERİ

9 MART- 11.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Kahve Konserleri kapsamında Adelbert von Chamisso ve Heinrich Heine’nin yazdığı “Romantiklerin en romantiği” olarak tanımlanan Robert Schumann’ın bestelediği ‘Frauenliebe und leben’ (Op.42) ve ‘Dichterliebe’ (Op.48) eserlerini seslendirecek. Soprano Anna Sirel Y. Etyemez ve bariton Önay Günay'ın sahnede olacağı konserde, piyanist Efe Gerdanoğlu eserleri yorumlayacak.

SERTAB ERENER

10 MART- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Türk müziğinin yıldız sanatçısı Sertab Erener, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını 10 Mart saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonunda dinleyicisiyle buluşturacak.

‘SÜS’ SERGİSİ- 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE İTHAFEN

7-31 MART 2024- AKM GALERİ

AKM Galeride 7-31 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Süs’ başlıklı sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlandı. Sergi, kadınların toplum içindeki rolüne, kimliklerini oluşturma süreçlerine ve ataerkil normlara meydan okuyan emekçi kadınların mücadelesine odaklanarak, kadın çehresindeki anlam boyutunu ele alıyor. Farklı sanat disiplinlerinden eserlerin yer aldığı sergi, kadın ve erkek arasındaki dengeye, kadının toplumdaki yerine ve kadın kavramının farklı açılardan ele alınmasına odaklanarak şaşırtıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

RENKLİ RENKSİZ FOTOĞRAF SERGİSİ- AYŞEGÜL EKİN ODABAŞI

21 ŞUBAT- 4 MART 2024- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

İstanbul’un ruhunu, renklerin ve siyah-beyazın kontrastı aracılığıyla keşfetmeye davet eden ‘Renkli Renksiz’ adlı fotoğraf sergisi, sanatçı Ayşegül Ekin Odabaşı’nın özgün bakış açısıyla 21 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salonda sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, İstanbul’un pek de göz önünde olmayan mekanlarında yaşayan insanların hayatlarından ilham alarak, renkli ve renksiz dünyaların iç içe geçtiği özgün bir serüven sunuyor.