AKM Ağustos ayında çocukları bekliyor

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AKM Çocuk Sanat Merkezi, Ağustos ayında çocuklar için hem eğlendirici hem de geliştirici etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Çocukların psikomotor becerilerini geliştirirken eğlenmelerini sağlayan atölyeler arasında Ritim Atölyesi, Erken Müzik Eğitimi, Resimle Tanışıyorum, Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum, Piyano Kaşifleri, Çocuklar için Resim Atölyesi, Çocuklar için Yaratıcı Dans, Çocuklar için Dans Atölyesi, Mini Bale Atölyesi, Çocuklar için Yaratıcı Drama Atölyesi, Çocuklar için Drama Atölyesi bulunuyor. Bu atölyeler, çocukların el becerilerini geliştirirken problem çözme yeteneklerini de güçlendiriyor.

İçlerindeki müzisyeni ortaya çıkarma, ritmik duyguları geliştirme, el-göz ve beyin koordinasyonunu artırmak, konsantrasyonu güçlendirme, tempo duygusunu arttırma ve birlikte hareket etmeyi öğrenme gibi becerileri kazandıran atölyeler, yaratıcılıklarını ve görsel hafızalarını geliştirerek, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Ritim kulakları gelişen çocuklar, sosyal becerilerini ve iletişim yeteneklerini artırırken, özgüvenlerini de pekiştiriyor. Ritim Atölyesi: Tarih ve Saat: 3- 10-17-24-31 Ağustos 2024/15.00

Yaş Grubu: 7-12 yaş Süre: 45 dakika Kapasite: 20 Erken Müzik Eğitimi: Tarih ve Saat: 3- 10-17-24-31 Ağustos 2024/16.00 Yaş Grubu: 4-6 yaş Süre: 45 dakika Kapasite: 15 Resimle Tanışıyorum: Tarih ve Saat: 3-10-17-24-31 Ağustos 2024/ 13.00 Yaş Grubu: 4-6 yaş Süre: 45 dakika Kapasite: 15 Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum:

Tarih ve Saat: 3-10-17-24-31 Ağustos 2024/ 17.00 Yaş Grubu: 3-4 yaş Süre: 45 dakika Kapasite: 10 Piyano Kaşifleri: Tarih ve Saat: 3-10-17-24-31 Ağustos 2024/14.00 Yaş Grubu: 4-6 yaş Kapasite: 10 Çocuklar İçin Resim Atölyesi: Tarih ve Saat: 3-10-17-24-31 Ağustos/ 14.00 Yaş Grubu: 7-11 yaş Kapasite: 15 Çocuklar İçin Yaratıcı Dans:

Tarih ve Saat: 4-11-25 Ağustos 15.00/ 18 Ağustos 16.00 REKLAM Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dakika Kapasite: 15 Çocuklar İçin Dans Atölyesi: Tarih ve Saat: 4-11-25 Ağustos 16.00/ 18 Ağustos 14.00 Yaş Grubu: 8-12 Süre: 45 dakika Kapasite: 15 Mini Bale Atölyesi: Tarih ve Saat: 4-11-25 Ağustos 14.00/ 18 Ağustos 15.00 Yaş Grubu: 4-5 yaş Süre: 45 dakika Kapasite: 15

Çocuklar için Yaratıcı Drama Atölyesi: Tarih ve Saat: 4-11-18 Ağustos 16.00/ 25 Ağustos 15.00 Yaş Grubu: 4-6 yaş Süre: 45 dakika Kapasite: 15 Çocuklar İçin Drama Atölyesi: Tarih ve Saat: 4-11-18 Ağustos 15.00/ 25 Ağustos 16.00 Yaş Grubu: 7-11 yaş Süre: 45 dakika Kapasite: 15