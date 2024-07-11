Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Akkuyu’da işçiler yemekten zehirlendi: Şirketten açıklama | Son dakika haberleri

        Akkuyu’da işçiler yemekten zehirlendi: Şirketten açıklama

        Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatı sahasında çalışan işçiler yemekhanede yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Şirketten yapılan açıklamada, revire başvuran yaklaşık 200 çalışandan hastaneye sevk edilen 50'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:59 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkuyu'da işçiler yemekten zehirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Akkuyu Nükleer AŞ, yemekhanede yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında faaliyet gösteren inşaat şirketlerine bağlı bazı çalışanların, yemekhanede yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandığı belirtildi.

        Çalışanların revire başvurduğu aktarılan açıklamada, "Şu ana kadar yaklaşık 200 başvuru tespit edilmiş olup 50 kişi hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye başvuranların tamamı, ayakta gördükleri tedavinin ardından taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Akkuyu NGS sahasındaki kantinlerden ve çalışanların ikamet ettiği kamplardan gıda numuneleri alıp inceleme başlatmıştır. Akkuyu Nükleer AŞ ve yemek hizmetlerinden sorumlu yüklenici firmalar, yetkililere gerekli desteği sağlamaktadır. Akkuyu NGS inşaat sahasında sağlık personelinin bu denetim için fazla mesai yapması uygun görülmüştür."

        Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Soruşturma sonucunda yemek hizmeti kurallarının taşeron kuruluşlar tarafından ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Akkuyu Nükleer AŞ, ihlalden sorumlu olanlarla ilgili yasal yollara başvuracaktır. Çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması, Akkuyu NGS projesinin uygulanmasında önceliktir. Akkuyu Nükleer AŞ, projede yer alan tüm alt yüklenici kuruluşlardan da bu ilkelere uymalarını talep etmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Akkuyu
        #gıda zehirlenmesi
        #Akkuyu Nükleer AŞ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Habertürk Anasayfa