Uzun zamandır tanıtımları yayınlanan Akıncı dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bilim kurgu, aksiyon türündeki dizinin ilk bölümü 1 Ocak'ta yayınlanacak. Akıncı dizisi oyuncuları kim? Akıncı dizisi konusu ne?

AKINCI DİZİSİ KONUSU NE?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021’de saat 20.00’de izleyici ile buluşacak. NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Şükrü Özyıldız

Büşra Develi

Yıldıray Şahinler

Tolga Tekin

Atakan Hoşgören

Erkan Bektaş

Sermet Yeşil

Didem İnselel

Müge Boz

Ercü Turan

Berrak Kuş

Berrin Arısoy

Serhan Onat

Yılmaz Bayraktar

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün

Eren İnan