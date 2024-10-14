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        Haberler Magazin Akın Akınözü'den yürek burkan Özlem Akınözü paylaşımı: İyi ki doğmuşsun meleğim - Magazin haberleri

        Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim

        Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsılan Akın Akınözü, annesini doğum gününde andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 08:07 Güncelleme: 14.10.2024 - 08:07
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          Akın Akınözü, temmuz ayında kanser nedeniyle henüz 59 yaşında kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla zor günler geçiriyor.

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          Anne acısıyla sarsılan ve zaman zaman annesini paylaşımlarıyla yâd eden Akın Akınözü, Özlem Akınözü'nü bu kez doğum gününde andı.

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          ANNESİNİ DOĞUM GÜNÜNDE ANDI

          Annesinin resmedildiği tabloyu yayımlayan Akın Akınözü, paylaşımına; "İyi ki doğdun meleğim" notunu düştü. Özlem Akınözü, yaşasaydı 60'ıncı yaşına girecekti.

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