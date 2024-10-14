Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim
Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsılan Akın Akınözü, annesini doğum gününde andı
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Akın Akınözü, temmuz ayında kanser nedeniyle henüz 59 yaşında kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla zor günler geçiriyor.
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Anne acısıyla sarsılan ve zaman zaman annesini paylaşımlarıyla yâd eden Akın Akınözü, Özlem Akınözü'nü bu kez doğum gününde andı.
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ANNESİNİ DOĞUM GÜNÜNDE ANDI
Annesinin resmedildiği tabloyu yayımlayan Akın Akınözü, paylaşımına; "İyi ki doğdun meleğim" notunu düştü. Özlem Akınözü, yaşasaydı 60'ıncı yaşına girecekti.
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