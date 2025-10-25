Akın Akınözü dayısını kaybetti

SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Veliaht'ın başrol oyuncusu Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl annesini kaybetmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez dayısı Emre Kerem Arın'ın vefat ettiğini duyurdu.

REKLAM advertisement1

Akın Akınözü paylaşımında; "Anacığıma benden selam söyle dayıcığım" ifadelerini kullandı.

Akın Akınözü ayrıca, cenaze bilgilerini de takipçileriyle paylaştı. Yapılan paylaşımda; "Sevgili Dayım Emre Kerem Arın'ın cenazesi, 26 Ekim Pazar günü öğle namazını müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nden kaldırılacak, 27 Ekim Pazartesi günü Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadesi yer aldı.