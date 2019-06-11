Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü, bedelli askerlik hakkını kullanarak vatani görevini yerine getirmek için birliğine teslim oldu. Oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etti.

Akınözü'nün birliğine teslim olurken çekildiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Akınözü'nün vatani görevini yerine getirmek için saç ve sakallarına veda ettiği kuaförde manikür de yaptırdığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.