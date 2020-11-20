14 testten geçti, Türkiye'ye geldi

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Honor, yeni akıllı saati Honor Watch GS Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Dayanıklılığıyla ön plana çıkan akıllı saat Honor Watch GS Pro; 25 günlük pil süresi, doğada kaybolmayı engellemek için Rotadan Dönüş özelliği, 100’ün üzerinde antrenman modu ile geliyor.

Amerikan Ordusu’nun 14 farklı sıkı testten oluşan MIL-STD-810G sağlamlık sertifikasına sahip olan Honor Watch GS Pro, tek şarjla 25 güne kadar pil süresi sağlıyor. Honor Watch GS Pro, dış ortam modunda 100 saate kadar, GPS açık modunda ise 48 saate kadar kullanım sunuyor. 2 saatte tamamen şarj olabilen Honor’ın yeni akıllı saati, 50 metreye kadar da suya dayanıklı.

Dağcılık ve benzer sporlarla ilgilenenler için altimetre, barometre ve pusula gibi özellikleri barındıran Honor Watch GS Pro, doğa yürüyüşü sırasında hava durumunda oluşabilecek ani değişimleri bildiriyor ve ay evreleri, gelgitler, gündoğumu ve batımı gibi bilgileri aktararak kullanıcıların vakitlerini planlamasına yardımcı oluyor.

GPS ve GLONASS konumlandırma sistemleriyle donatılmış olan akıllı saat, kullanıcının yürüdüğü rotayı kaydederek istenilen anda aynı rotadan geri dönebilmek için yönergeler sunuyor.

KANDAKİ OKSİJEN SEVİYESİNİ ÖLÇÜYOR

İçerisinde yürüyüş, dağcılık, denizde/havuzda yüzme, triatlon, açık/kapalı alanda koşu, kürek ve kayak gibi sporlar için antrenman takibi özelliği sunan Honor Watch GS Pro, bu egzersizler sırasında kullanıcının kalp ritmini, harcanan kalori gibi verilerini de kaydediyor.

Saat, geçmiş antrenmanlarının verilerini kaydederek, zaman içinde gelişimini takip ettiği kullanıcıya uygun öneriler sunuyor. Uyku ve stresin yanısıra 7/24 kalp ritmini de takip edebilen Watch GS Pro, kandaki doygun oksijen seviyesini gösteren SpO2 ölçümü de sağlıyor.

Telefona ulaşılması zor durumlarda, Bluetooth bağlantısı sayesinde telefon görüşmeleri yapabilmek için mikrofon ve hoparlör barındıran saat, hoparlör sayesinde 500’e yakın kaydedilmiş şarkıyı çalabiliyor. Akıllı saat, “Uzaktan Deklanşör” özelliğiyle de fotoğraf çekmek için kullanılabilecek bir aksesuar haline dönüşüyor.

TÜRKİYE FİYATI 1999 TL'DEN BAŞLIYOR

Kömür siyahı, kil beyazı ve kamuflaj mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen Honor Watch GS Pro, MediaMarkt, Vatan Bilgisayar, Turkcell, Vodafone ve diğer çevrimiçi alışveriş kanalları aracılığoyla satılıyor. Honor Watch GS Pro’nun Türkiye fiyatı ise 1999 TL’den başlıyor.