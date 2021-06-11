Çalışanın kafasına silah dayadı! Yok böyle savunma!

DHA

Kahramanmaraş'ta, 22 Temmuz 2020'de özel bir banka şubesindeki kasa dairesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Bankanın güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda Melis B. (33),kasa kapısının yanında duvara yaslanmış halde beklerken banka müdürü Turabi K. (49),güvenlik görevlisinin silahını alıp başına dayadı. Melis B. başını çevirerek namludan uzaklaşmaya çalışırken, Turabi K. silahı indirip güvenlik görevlisine verdi.

MÜDÜRÜN BANKAYLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından Melis B., müdüründen şikayetçi oldu. Bankada can güvenliğinin olmadığını gerekçe göstererek iş akdini de feshetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda bankayla ilişiği kesilen eski müdür Turabi K. hakkında silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRMEZSENİZ KAFANIZA SIKARIM"

Melis B. ile Turabi K.'nin katılmadığı, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tarafların avukatlarıyla tanıklar hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen banka müdürü Turabi K.'nin silahını aldığı güvenlik görevlisi Selçuk Ö., olay günü paraları kasaya koyma saatinde kasa dairesine indiklerini belirterek, "Banka müdürü, elimde bulunan silahı bir anda alarak Melis Hanımın kafasına doğru doğrultu.

Bankaların hedeflerini kastederek 'Hedefleri gerçekleştirmezseniz kafanıza sıkarım' şeklinde bir beyanda bulundu. Melis o an herhangi bir tepki vermedi, iki taraf da bunun bir şaka olduğunun farkındaydı. Ancak daha sonra Melis, balkona çıktı, bir sigara yaktı ve bana 'Eğer şikayet etsem sana bir şey olur mu?' dedi. Ben de 'Benlik bir şey yok, bana zarar gelmez' dedim" diye konuştu.

"MELİS'E KALEM ATTIĞI İÇİN MÜFETTİŞ GELMİŞTİ"

Mahkeme heyetinin daha önce benzer bir olay yaşanıp yaşanmadığı sorusuna ise Selçuk Ö. şöyle yanıt verdi: "Müdürümüz genellikle personele şaka yapardı, bazen şakanın dozu kaçabilirdi. Ancak müdürün şakacı biri olduğu bilindiği için kimse tepki vermedi. Müdürümüz daha önce bu derecede bir şaka yapmamıştı, ancak Melis'e 3-4 metre mesafeden kalem attığını görmüştüm. Zaten bu iş için bankaya müfettiş gelmişti ve olay soruşturulmuştu."

Tanık olarak dinlenen bir başka banka çalışanı da olayı görmediğini ancak Turabi K.'nin şakacı biri olduğunu söyledi.

"ŞAKAVARİ HAREKETLERİYLE MESLEĞİNDE YÜKSELDİ"

5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık banka müdürünün avukatı Şenol Yücesoy da, Turabi K.'nin şakacı biri olduğunu belirterek, "Müvekkilim Turabi, insan ilişkilerinde sürekli şakavari hareket etmektedir, hatta bu nedenle mesleğinde yükselmiştir. İnsanlarla iletişim kurma biçimi olarak şaka yollu hareketleri sevmektedir, hatta müşteriyle bile şakaları olmuştur. Bu nedenle de çok kişi tarafından sevilir. Müşteki Melis, müşteriye kaba davrandığı için müvekkilim tarafından birçok kez uyarılmış ve iyi davranması ve performansını yükseltmesi istenmiştir" dedi.

"OLAYDAN SONRA TEHDİTLER TELEFONLA DEVAM ETTİ"

Melis B.'nin avukatı Oğuzhan Çökdü de silahla şaka olmayacağını ifade ederek, "Suça konu eylem sabittir. Silahla şaka olmayacağını hepimiz bilebilecek durumdayız, olay şaka olmayıp Turabi'nin silah ehliyeti yoktur. Ayrıca eylemden sonra tehditler, telefon aramalarıyla devam etmiştir. Bu kayıtlardan birisi dosyaya sunulmuştur, sanıktan şikayetçiyiz" diye konuştu. Mahkeme heyeti, müşteki ve sanığın dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.