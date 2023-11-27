Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!

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İstanbul'da olay, dün akşam 23.00 sıralarında, Üsküdar Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde meydana geldi.

EL FRENİNİ ÇEKMEDİ DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Fikret Elmas (42) sigara içmek için otomobilini el frenini çekmeden park ederek araçtan indi.

ARACININ ÖNÜNE GEÇTİ Otomobilin bir anda yokuş aşağı hareket ettiğini gören Fikret Elmas, aracın önüne geçerek aracını durdurmak istedi.

OTOMOBİLİNİN ALTINDA KALDI Park halindeki bir araca da çarpan otomobilin altına kalan Fikret Elmas yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elmas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kendi aracının altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Elmas'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarttı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Elmas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DEHŞET ANI KAMERADA El freni çekilmeyen otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sokak üzerinde aracıyla seyir halinde ilerleyen Fikret Elmas, aracını parka ediyor. Daha sonra araçtan inen Elmas, sigara yakarak otomobilin ön kısmına geçiyor. Bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağıya kayıyor.