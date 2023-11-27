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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!

        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!

        İstanbul'da, sigara içmek için aracından inen Fikret Elmas, el frenini çekmediği için indikten kısa bir süre sonra hareket eden otomobilini durdurmaya çalıştı. Aracının altında kalan Elmas, olay yerinde hayatını kaybetti. El freni çekilmeyen park halindeki otomobilin hareket ederek yokuş aşağı kaydığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:10
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        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
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        İstanbul'da olay, dün akşam 23.00 sıralarında, Üsküdar Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde meydana geldi.

        EL FRENİNİ ÇEKMEDİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Fikret Elmas (42) sigara içmek için otomobilini el frenini çekmeden park ederek araçtan indi.

        ARACININ ÖNÜNE GEÇTİ

        Otomobilin bir anda yokuş aşağı hareket ettiğini gören Fikret Elmas, aracın önüne geçerek aracını durdurmak istedi.

        OTOMOBİLİNİN ALTINDA KALDI

        Park halindeki bir araca da çarpan otomobilin altına kalan Fikret Elmas yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elmas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kendi aracının altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Elmas'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarttı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Elmas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        DEHŞET ANI KAMERADA

        El freni çekilmeyen otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde; sokak üzerinde aracıyla seyir halinde ilerleyen Fikret Elmas, aracını parka ediyor. Daha sonra araçtan inen Elmas, sigara yakarak otomobilin ön kısmına geçiyor. Bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağıya kayıyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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