İstanbul'un Şişli ilçesinde, iki grup arasında, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Olay sırasında cami avlusunda çıkıp, çatışmanın ortasında kalan çocukların yaşadığı panik ve korku kameraya yansıdı.

Olay, 3 Ekim Perşembe günü saat 18.00 sıralarında, Şişli'ye bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, iki grup arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kahvecilik yapan Hüseyin A., kavgada vurularak, yaralandı. Taraflar, bir süre çatıştıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Mutalip B. (43),Ramazan A. (41),Mustafa Ş. (42) ve İhsan Y.'nin (30) olay yerinden lüks bir araçla kaçtıklarını tespit etti. Polis ekipleri 5 Ekim'de şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.

OLAYDA KULLANILAN 4 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlarda suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Mutalip B., Ramazan A., Mustafa Ş. ve İhsan Y. ile Muhammed Y. (19),Mehmet A. (34),Özgür N. (29),Kadri Ç. (51),Hakan Ç. (31),Sıraç K. (18),Ferhat S. (38),Muhammed Emin B. (21) ve Sevgi B. (42) gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda olayda kullanılan 4 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin hepsinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

ÇOCUKLAR YANLARINDAN GEÇERKEN ÇATIŞTILAR

Öte yandan, sokak ortasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında çatışma başladığı sırada 4-5 yaşlarındaki çocuğun cami avlusundan çıkıp, yanlarından koşarak geçtiği yer aldı. Yine çatışma sürerken, başka çocukların da çevrede korku ve panik içinde koşuşturduğu anlar yer aldı.