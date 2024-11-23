Akik Taşı Nedir, Ne İşe Yarar? - Akik Taşı Özellikleri, Faydaları ve Zararları
Geçmişten günümüze doğal taşların şifa saçtığına inanılır. Akik taşı da şifalı olduğuna inanılan doğal taşlardan biri olarak bilinir. Pek çok insanın tercihi olan akik taşı çeşitli desenleri ve renkleri ile ön plana çıkan bir doğal taştır. Peki, akik taşı faydaları neler, ne işe yarar, gerçek olduğu nasıl anlaşılır, kimler tarafından kullanılabilir? İşte akik taşı ile ilgili tüm detaylar…
Agat taşı olarak da bilinen akik taşı yarı değerli bir taş türü olarak bilinir. Neolitik çağlarda keşfedilen ve o zamanlardan günümüze kadar kullanılıyor olan akik taşı çeşitli renk ve boyutları ile pek çok insanın tercih ettiği bir doğal taş olmuştur. Ülkemizde yoğun olarak Karadeniz bölgesinde çıkarılan bu doğal taş özellikle sıcak su kaynakları çevresinde sıklıkla bulunabilir. Akik taşı yararları oldukça fazladır.
Genellikle volkanik kayaçların gaz boşluklarında yavaş bir şekilde kristalleşmesi ile oluşan bu doğal taş doğal ve işlenmemiş bir halde çıkarılarak sonrasında kolye, bileklik, yüzük, küpe hatta masaj aleti gibi çeşitli ürünler olması için işlenir. Akik taşı renk, boyut ve ürün çeşitliliği ile ön plana çıkan bir doğal taş türüdür.
AKİK TAŞI FAYDALARI
Doğal minerallerin birleşiminden meydana gelen bir taş olan akik çeşitli renk, desen ve şekilleri ile benzersiz bir taş olarak bilinir. Bu benzersiz taş pek çok faydası nedeniyle insanların sıklıkla kullanmayı tercih ettiği bir doğal taş türüdür. Akik taşı faydaları aşağıda sıralanmıştır;
AKİK TAŞI ZARARLARI
Peki akik taşı zararları da var mı? Genel olarak insanlar üzerinde olumlu etkiye sahip olan akik taşı bazı sorunlara neden olabilir. Enerjiyi dengeleme özelliğine sahip olan akik taşının enerjisini bazı insanlar daha fazla hissedebilir ve bu durum nedeniyle rahatsızlık hissi duyabilir. Bunun yanı sıra hassas bir cilde sahip olan kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir.
AKİK TAŞI ÖZELLİKLERİ
Akik taşı özellikleri aşağıda sıralanmıştır;
AKİK TAŞI NE İŞE YARAR?
Peki akik taşı ne işe yarar? Genellikle duygusal dengeyi sağlamak ve bireyin stresini azaltmak için kullanılan bu doğal taş sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Akik taşı ruh halinin iyileşmesine ve bireyin stres ile daha kolay bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olabilir. Endişeyi azaltma ve huzuru arttırma üzerinde de etkili olabilir. Bunun yanı sıra akik taşı zihinsel netliği sağlayan ve konsantrasyonu arttırıcı özelliğe sahiptir.
AKİK TAŞININ GERÇEK OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?
Birçok kişi, “Akik taşının gerçek olduğunu nasıl anlarız?” sorusunu sorar. Akik taşının gerçek olup olmadığının anlaşılması bazı faktörlere bağlıdır. Gerçek akik taşları koyu renkli ve düzgün renk dağılımlarına sahiptir. Gerçek akik doğal taşı mat ve doğal görünür. Akik doğal taşı şeffaf bir görünüme sahip olmaz. Opak bir görünüme sahip olan gerçek akik taşını anlamak için akik taşının ışık altında parlayıp parlamadığına ve saydamlığına bakılır. Eğer parlıyor ve saydamsa büyük ihtimalle gerçek bir akik taşı değildir.
Gerçek akik taşlarında dokular simetrik değildir ve doğal bir görünüme sahiptir. Gerçek akik doğal taşı 7 sertlik derecesine sahip olacak kadar sert bir taştır. Bütün bunların yanı sıra doğal taşların üzerinde çiziklerin ve izlerin bulunduğu bilinir. Ancak taş üzerinde fazla çizik, çatlak veya kesik bulunması büyük ihtimalle taşın yapay veya düşük kaliteli olduğu anlamına gelir.
AKİK TAŞINI KİMLER KULLANABİLİR?
Peki akik taşını kimler kullanabilir? Boğa burcunun taşı olarak bilinen bu doğal taş her yaş ve cinsiyetten kişinin kullanabileceği bir doğal taş olarak bilinir. Ancak akik doğal taşı genellikle yüksek ve düşük tansiyonu ve kalp çarpıntısı olan kişiler için kullanılması uygun bir doğal taş değildir.
HANGİ RENK AKİK TAŞI NEYE İYİ GELİR?
Bu noktada aklınızda “Hangi renk akik taşı neye iyi gelir?” sorusu gelmiş olabilir. Demir, krom ve magnezyum gibi minerallerin varlığından kaynaklanabilen renk çeşitliliği ile birbirinden farklı olan akik taşları çeşitli renk ve boyutları ile pek çok insanın tercih ettiği bir doğal taş türüdür. Siyah akik taşı güçlü bir koruyucu olarak bilinir ve negatif enerjileri uzaklaştırmak, cesaret ve kendine güveni arttırmak amacıyla kullanılabilen bir doğal taştır.
Sıklıkla tercih edilen gri akik taşı dengeyi sağlamak, stresi azaltmak ve zihinsel netliği sağlamak amacıyla kullanılabilir. Kırmızı akik taşı zihinsel ve fiziksel enerjiyi arttırmak, cesaret ve tutkuyu arttırabilir. Beyaz akik taşı ise zihin açıklığı sağlamak, iç huzuru arttırmak, yaratıcılığı teşvik etmek ve düşünceleri düzenlemek amacıyla kullanılabilir.