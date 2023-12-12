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        Haberler Televizyon Akif filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Akif filmi ne zaman, nerede çekildi?

        Akif filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Akif filmi nerede çekildi?

        Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazma sürecini konu alan Akif filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Akif filmi başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile vizyona girdiği 2021 yılında en iyi çıkış yapan Türk filmleri arasında yer aldı. İşte Akif filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 18:36 Güncelleme: 12.12.2023 - 18:36
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        • 1

          Bağımsızlığın sembolü İstiklâl Marşı'nın yazılış serüvenini anlatan Akif filmi 12 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu film Tarçın Film imzası taşımaktadır. Peki, "Akif filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Akif filmi ne zaman, nerede çekildi?" İşte Akif filmi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          AKİF FİLMİ KONUSU

          İstanbul işgal altındadır ve insanlar yıllardır savaşın devam etmesiyle direnme ve savaşma gücünü kaybetmektedir. Ankara merkezli bir direniş başlatan Mustafa Kemal kurtuluş için halkı bir araya getirir. Bu sırada işgal devletleri, Anadolu halkını Ankara yönetimine karşı kışkırtmak için İslam üzerinden propaganda yapar. Savaşta işlerini şansa bırakmak istemeyen işgal devletleri, Mustafa Kemal’i öldürme kararı alır ve bunun için Hintli Müslüman Mustafa Sagir görevlendirilir. Mustafa Kemal, işgal devletlerinin propagandasını engellemek ve halkın kurtuluş mücadelesine katılmasını artırmak için Mehmet Akif’i Ankara’ya çağırır. 13 yaşındaki oğluyla birlikte yola çıkan Mehmet Akif, Ankara’ya doğru ilerlerken başına birçok olay gelir. Yaşadıklarından, şahit olduklarında derinden etkilenen Mehmet Akif bu süreçte İstiklal Marşı’nı yazmaya çalışır.

        • 3

          AKİF FİLMİ OYUNCULARI

          Mehmet Âkif Ersoy’u Yavuz Bingöl’ün canlandırdığı filmde Fikret Kuşkan da Mustafa Kemal Atatürk rolünde seyirci karşısına çıkacak. Çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi usta isimler de yer alıyor.

          AKİF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Başrollerini Yavuz Bingöl ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı Akif filmi İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kastamonu ve Konya'da kurulan setlerde çekildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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