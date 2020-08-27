Akhisarspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 4 oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekibin bugün Spor Toto Akhisar Stadı'nda Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi.