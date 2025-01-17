Akfen halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek şirket toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtılacak. Peki, "Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Akfen İnşaat (AKFIS) borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Akfen İnşaat'ın borsada işlem göreceği tarih...