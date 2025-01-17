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        Haberler Bilgi Ekonomi Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Akfen İnşaat (AKFIS) borsada ne zaman işlem görecek?

        Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?

        Akfen İnşaat 15-16-17 Ocak tarihleri arasında 38,70 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Akfen halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak belirlenen Akfen İnşaat'ın halka açıklık oranı yüzde 15 olarak açıklandı. Peki, "Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?" İşte Akfen halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 20:56 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:56
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        • 1

          Akfen halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek şirket toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtılacak. Peki, "Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Akfen İnşaat (AKFIS) borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Akfen İnşaat'ın borsada işlem göreceği tarih...

        • 2

          AKFEN İNŞAAT TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Akfen İnşaat 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde talep topladı.

        • 3

          AKFEN İNŞAAT HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Akfen İnşaat halka arz fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi.

          Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 15 olması bekleniyor.

        • 4

          AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Akfen halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          AKFEN İNŞAAT BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Akfen İnşaat’ın halka arz sonuçları açıklanmasının ardından borsada işlem göreceği tarihin belli olması bekleniyor.

        • 6

          AKFEN İNŞAAT KAÇ LOT VERİR?

          Akfen İnşaat halka arz toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

          - 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4953 TL).

          - 700 Bin katılım ~ 55 Lot (2128 TL).

          - 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1354 TL).

          - 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (1006 TL).

          - 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (812 TL).

          - 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (657 TL).

          - 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (580 TL).

          - 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (503 TL).

        • 7

          AKFEN İNŞAAT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Akfen İnşaat katılım endeksine uygun değil.

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