Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Guliyev, 200 metre finalinde piste çıktı.
Yarışı 20.21'lik dereceyle ilk sırada tamamlayan Guliyev, bu sezonun en iyi derecesine ulaşırken, Akdeniz Oyunları'nda bu kategoride üst üste ikinci kez altın madalyaya ulaştı.
Yarışı ,İtalyan Diego Aldo Pettorossi 20.65'lik zamanıyla gümüş, İspanyol Daniel Rodriguez Serrano ise 20.78'lik süresiyle üçüncü sırada tamamladı.
BAYRAK YARIŞINDA GÜMÜŞ MADALYA
Erkekler 4x400m bayrak finalinde, milli takım yarışmayı ilk olarak ikinci sırada tamamlamış, daha sonrasında ise üçüncü ilan edilmişti. Yapılan itiraz ardından bayrak takımı resmi gümüş madalyanın sahibi oldu.
TEKVANDODA 3 ALTIN
Organizasyonda tekvandoda final müsabakaları yapıldı.
Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı 7-1 yenerek altın madalya kazandı.
57 kiloda final müsabakasına çıkan milli sporcu Hatice Kübra İlgün ise Mısırlı Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya elde etti.
Erkekler 68 kiloda mücadele den Hakan Reçber de finalde karşılaştığı İspanyol Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
BİR ALTIN DA ATICILIKTA
Atıcılık branşında milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.
Oran kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Oğuzhan Tüzün, finalde 29 puan atarak altın madalyanın sahibi oldu.
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