Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 4. gün geride kaldı.

Güreşçilerimiz günü 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile noktaladı. 57 kiloda Muhammed Karavuş, finalde İspanyol Vartanov'u 9 - 2 yenerek altın madalya kazandı.

Serbest stil 76 kiloda mindere çıkan Samet Ak ise gümüş madalya elde etti. Milli güreşçi, Mısırlı rakibine 11 - 1 yenildi ve kürsünün ikinci basamağına çıktı.

86 kiloda yarışan Fatih Erdin de gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi final mücadelesinde San Marinolu rakibine 4 - 1 mağlup oldu ve ikincilikte kaldı.

97 kiloda Feyzullah Aktürk ise altın madalyayı son saniyede kaçırdı. Makedon rakibine 4 - 3 yenilen milli sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

125 kiloda Salim Ercan bronz madalya maçında rakibini 35 saniyede mağlup etmeyi başardı. Cezayirli rakibini 10 - 0'lık teknik üstünlükle yenen milli sporcu, Akdeniz oyunlarını bronz madalya ile tamamladı.

Serbest stil 65 kiloda bronz maçına çıkan Münir Recep Aktaş ise Sırp rakibine 4 - 0 yenildi ve organizasyonda madalya elde edemedi.

Kadın güreşçilerimiz de performanslarıyla dikkat çekti. 5 milli sporcumuz altın madalya için mindere çıkacak.

Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Bediha Gün, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 Kiloda Yasemin Adar Yiğit rakiplerini yenerek finale yükseldi.

ADEM'DEN ALTIN GELDİ

Milli sporcu Adem Asil, Artistik Cimnastik Erkekler Genel Tasnif yarışmasında serilerini sundu.

Yer aleti, kulplu beygir, halka aleti, atlama masası, paralel bar ve barfikste yarışan Adem, genel tasnifte 84.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

Öte yandan genel tasnifte yarışan bir başka milli cimnastikçi Sercan Demir, yarışmayı 79.000 puanla 10. sırada tamamladı.

Yarışmada İspanyol Joel Plata ikinci, İtalyan Lorenzo Minh Casali üçüncü sırayı aldı.

BOKSTA FİNALDEYİZ

Boksta kadınlar 48 kiloda Ayşe Çağırır, çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan Roberta Bonetti'yi yenerek yarı finale çıktı. Ayşe, yarı finalde Tunuslu Wafa Hafsı ile karşılaşacak.

Kadınlar 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Cezayirli Fatiha Mansouri'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi. Buse Naz, yarı finalde Fransız Romane Moulai ile müsabakaya oynayacak.

Kadınlar 54 kiloda Hatica Akbaş, çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan Sirine Chaarabi'yi yenerek yarı finale çıktı. Hatice, yarı finalde Mısırlı Yomna Ayyad ile eşleşti.

Yarı finale yükselen kadın boksörler madalyayı garantiledi.

Öte yandan erkekler 81 kiloda Kaan Aykutsun ise çeyrek finalde organizasyona veda etti.