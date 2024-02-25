Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Akdeniz kıyılarını deniz anası bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu - Haberler

        Akdeniz kıyılarını deniz anası bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu

        Türkiye'nin tatil merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahil kenarları deniz anasıyla doldu. Bölgenin gözde mekanı Kızkalesi sahilinde kıyıya vuran yüzlerce deniz anası dikkat çekerken vatandaşlar da şaşırarak panik oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:35 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Önemli turizm merkezlerinden Mersin’de zehirli iğneleri bulunan deniz anası kabusu yaşanmaya başladı. Son günlerde dalgalarla birlikte sahil kenarlarında görülmeye başlanan deniz anaları yoğunlaştı.

        Özellikler Erdemli ilçesinde yer alan turizmin gözbebeği Kızkalesi’nin sahillerine kadar gelen yüzlerce deniz anası dikkat çekti. Son 2 günde yüzlerce denizanası kıyıya vururken, güneşli havayı fırsat bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

        Bazı vatandaşlar bölgede yürüyüş yaparken, bazıları da kıyıya vuran deniz analarını dikkate almadan yüzdü.

        REKLAM

        Deniz analarının çoğaldığına dikkat çeken Fen Bilimleri Öğretmeni Kemal Bahar," Bu durum küresel iklim değişikliğinin bir belirtisi.

        Gün geçtikçe çevre sorunlarının artmasıyla yaşanan sıcaklıktan karşımıza çıkıyor. Buda olumsuz bir durum olarak görünüyor" dedi.

        Malatya'dan gelen İlginay Öztürk "Her yıl Mersin'de tatile geliyorum. Bu sene de depremzede olarak kaldık. Denizimiz çok güzeldi ama bugün denizanalarını görünce panik yaptık. İnşallah bir şeyin habercisi değildir" diye konuştu.

        REKLAM

        Mardin'den gezmeye gelen Fırat Fırat'ta deniz analarının Kızkalesi bölgesinde yoğun olarak görüp şaşırdıklarını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Habertürk Anasayfa