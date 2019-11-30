Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Akdeniz Girit açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 30 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 30 KASIM 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 30 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.30 07:45:15 36.4380 34.5030 19.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.30 06:24:35 34.5898 25.8583 108.1 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.30 06:09:19 39.1920 27.2213 9.0 -.- 2.1 -.- YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2019.11.30 05:18:40 39.6255 26.4702 8.5 -.- 1.9 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.11.30 04:41:09 36.7973 28.7030 5.5 -.- 1.1 -.- KARADONLAR-ORTACA (MUGLA) İlksel 2019.11.30 04:14:32 40.6518 30.5522 10.0 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel 2019.11.30 03:50:51 36.4908 28.6958 5.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.30 03:14:16 40.2002 27.0912 6.2 -.- 1.8 -.- BAKACAK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.11.30 00:50:38 39.1353 29.0727 5.4 -.- 2.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.11.30 00:37:00 39.7493 25.6943 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.11.29 23:46:37 39.1637 22.1317 88.4 -.- 3.7 3.8 YUNANISTAN İlksel 2019.11.29 22:51:22 35.9645 27.6083 13.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.29 20:39:42 37.8630 29.2535 0.0 -.- 1.7 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2019.11.29 20:16:02 36.7728 34.8962 29.5 -.- 2.6 -.- KULAK-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.11.29 19:30:55 39.9190 39.9737 8.4 -.- 2.2 -.- CENNETPINAR-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel 2019.11.29 18:24:07 38.7388 26.6987 14.3 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.29 18:09:28 36.4422 28.7267 5.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.29 17:07:48 38.4013 41.3158 8.0 -.- 2.4 -.- BINEKLI-SASON (BATMAN) İlksel 2019.11.29 12:03:33 38.2022 41.0250 7.2 -.- 2.2 -.- KAYADERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel 2019.11.29 11:58:04 39.6702 33.8485 5.0 -.- 2.0 -.- HACIOMERSOLAKLISI-KESKIN (KIRIKKALE) İlksel