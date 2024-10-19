Akdeniz'de deprem oldu! İşte 19 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de yaşanan sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte, 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.08’de Akdeniz’de deprem meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeki sarsıntı, 11,32 kilometre derinlikte kaydedildi.
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ANTALYA'DA DEPREM!
AFAD, Akdeniz'de açıklarında saat 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-10-19
Saat:10:08:29 TSİ
Enlem:34.91167 N
Boylam:26.19778
E Derinlik:11.32 km
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