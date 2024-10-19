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        Haberler Bilgi Yaşam Akdeniz'de deprem oldu! İşte 19 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Akdeniz'de deprem oldu! İşte 19 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de yaşanan sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte, 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:28
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        • 1

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.08’de Akdeniz’de deprem meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeki sarsıntı, 11,32 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 2

          ANTALYA'DA DEPREM!

          AFAD, Akdeniz'de açıklarında saat 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

        • 3

          Büyüklük:4.8 (Mw)

          Yer:Akdeniz

          Tarih:2024-10-19

          Saat:10:08:29 TSİ

          Enlem:34.91167 N

          Boylam:26.19778

          E Derinlik:11.32 km

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