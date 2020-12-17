Akçaabat Köftesi İçin Gereken Malzemeler:

1,5 kilo yağsız dana kıyma

300 gram çember yağı (iç yağ)

6-7 diş sarımsak

300 gram bayat ekmek

Yarım çay bardağı sade maden suyu

Tuz

Akçaabat Köftesi Yapılışı:

Kıyma ve yağı, kıyma makinesinde çektiriyoruz.

Ekmekle beraber, soyduğumuz sarımsakları da kıymaya ekleyerek, ikinci defa makinede çektiriyoruz.

Malzememizi tezgahın üzerine alıyoruz.

15 dakika kadar ezerek yoğuruyoruz.

Köftemizin yumuşak olması için, yarım çay bardağı sade maden suyu ekliyoruz.

Elimizi hafifçe ıslatıp, harcımızdan avuç içini kadar parçalar koparıyoruz.

Elimizde hafif yuvarlayıp, yassılaştırıyoruz.

Çok ince ya da çok kalın olmayan köfteler elde ediyoruz.

Köftelerimizi birkaç saat önce yapıp, streçleyerek dolapta dinlendiriyoruz.

İster ızgarada, isterseniz mangalda pişirip, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Köfte hamurunun olduğunu anlamak için bir parça koparın.

Tel tel olmuş ise harcınız kıvama gelmiştir.

Köftenin lezzetli olmasının başka bir özelliği ise yoğurma aşamasıdır.

İçine eklenen tüm malzemelerin özdeşleşmesi için, köfte karışımı uzun bir süre yoğurma aşamasından geçmektedir.

Yanında patates kızartması ve özellikle Trabzon ekmeği ile servis edebilirsiniz.