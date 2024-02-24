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Sanatın büyülü dünyasını her yaştan sanatseverle buluşturan Akbank Sanat, çocukların yaratıcılıklarını geliştirerek hayal güçlerini genişletmeyi amaçlayan “Ne Olacağım Ben" adlı oyuna ev sahipliği yapıyor.

Onur Demircan'ın yazdığı, Tuluğ Tırpan'ın müziğiyle renklendirilen, Zeynep Anacan'ın şarkı sözlerine imza attığı bu eğlenceli ve düşündürücü oyun, çocuklara hayallerinin peşinden gitmenin önemini anlatıyor.

51. yılını kutlayan Akbank Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Ne Olacağım Ben" adlı müzikli oyun, sürekli ders çalışıp test çözmek zorunda hisseden Leyla, anne babası gibi mühendis olmak isterken ilham perisi Thalia ile tanışmasını ve Leyla’nın hayatında yeni ufuklar açmasını konu ediyor. 7 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan oyun, sezon boyunca sahne alacak.