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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Akbank Kısa Film Festivali kısa filmleri Akbank Sanat'ta

        Akbank Kısa Film Festivali kısa filmleri Akbank Sanat'ta

        Akbank Kısa Film Festivali'nin ulusal yarışma seçkisinde yer alan filmler, kaçıranlar için 2–9-16-23 Temmuz tarihlerinde Salı günleri bir kez daha Akbank Sanat'ta seyircilerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:37
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        Kısa filmler Akbank Sanat'ta
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        Türkiye'nin sanat sahnesine önemli katkılar sunan Akbank Sanat'ın ev sahipliğinde 25 Mart – 04 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Akbank Kısa Film Festivali’nin ulusal yarışma seçkisinde yer alan filmler, kaçıranlar için bir kez daha Akbank Sanat’ta.

        2–9-16-23 Temmuz tarihlerinde Salı günleri düzenlenecek “20. Akbank Kısa Film Festivali Festival Kısaları Akbank Sanat'ta” etkinliği kapsamında Festival Kısaları bölümünde yer alan toplam 15 kısa film ücretsiz olarak sinema tutkunlarıyla buluşuyor. Kısa filmlerin üretimini cesaretlendirmeyi ve yeni sinemacıları desteklemeyi amaçlayan festivalde yer alan her bir film, kendi özgün hikayesiyle seyircileri etkilemeye hazırlanıyor ve sinema sanatının çeşitli yönlerini keşfetmek isteyen herkesi bekliyor.

        PROGRAM

        02.07.2024 Salı

        19:00 Festival Kısaları ( A )

        Sonunda - 20

        Evcil - 19

        Kurbağalar - 14

        09.07.2074 Salı

        19:00 Festival Kısaları ( B )

        Defineciler - 12

        Hangi Gece Büyüdüysem - 17

        Görüşürüz Kaplumbağa – 24 - 36

        16.07.2024 Salı

        19:00 Festival Kısaları ( C )

        Zarafet ve Şiddet Arasında – 14

        Yeni Bir Mağlubiyete İhtiyacım Yok - 22

        Kafamdaki Polis – 19

        23.07.2074 Salı

        18:00 Festival Kısaları ( D )

        Dank - 16

        Ben Süpermarket Değilim - 19

        Tarihte Yaşanmamış Olaylar – 16

        19:30 Festival Kısaları ( E )

        Kaç Gün Sürecek - 19

        Kafamın İçinde Atlar Koşuyor - 19

        Onun Kalesinde – 20

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        #ak sanat
        #sinema
        #film
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