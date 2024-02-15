Akbank Kısa Film Festivali jürisi açıklandı

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Kısa film üretimini teşvik etmek ve ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları desteklemek amacıyla yola çıkan, her yaştan sanatseveri kapsayan bir festival kültürü yaratan Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl 25 Mart - 4 Nisan tarihlerinde 20. kez izleyici ile buluşacak. Bu yıl şehrin iki yakasında ve çevrim içi gerçekleşecek festivalin ulusal ve uluslararası jüri yarışmalarının üyeleri ve söyleşileri belirlendi.

Yönetmen ve senarist Selim Evci direktörlüğünde gerçekleştirilecek 20. Akbank Kısa Film Festivali’ne bu yıl, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından toplam 2421 kısa film başvurusu yapıldı.

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Gökçe Bahadır

Ulusal yarışma ‘Festival Kısaları’ ana jüri üyeleri; oyuncu Gökçe Bahadır, yönetmen Ozan Açıktan, yazar ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil, oyuncu Ece Dizdar ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı.

Uluslararası yarışma ‘Dünyadan Kısalar’ın jüri üyeleri; yönetmen Tahmina Rafaella, oyuncu Mehmet Günsür, cast direktörü Viorica Capdefier, yönetmen Ali Asgari ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı.

‘Forum Senaryo Yarışması’ ana jüri üyeleri ise, yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yazar Nermin Yıldırım ve oyuncu Tansu Biçer.

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Erkan Kolçak Köstendil

20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamaya ve bu alandaki üretimleri teşvik etmek amacıyla üçüncü kez düzenlenen ‘Genç Bakışlar’ yarışmasının jürisi oyuncu Melisa Şenolsun, yapımcı Müge Büyüktalaş ve yönetmen Sinan Kesova’dan oluşuyor.

Ozan Açıktan

ÖZEL GÖSTERİMLER VE SÖYLEŞİLER

Akbank Kısa Film Festivali’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da özel gösterimler ve usta isimlerin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek. Festivalin 20. yıl özel konuğu olan ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, genç sinemaseverler ile buluşacak. Yönetmen Akbank Kısa Film Festivali ile ilgili şöyle konuştu: “Kısa film izlemeyi severim, hep sevdim, ticari kaygılardan uzak kişiselliğin öne çıktığı özgür bir alan. Akbank Kısa Film Festivali vesilesiyle gençlerle buluşabilecek olmak benim için de değerli.”

Aynı zamanda İranlı yönetmen Ali Asgari, yönetmen Ozan Açıktan, oyuncu Gökçe Bahadır, belgesel yönetmeni Sarah Francis gibi çok sayıda değerli sanatçı gerçekleştirecekleri söyleşilerle deneyimlerini sinemaseverlere aktaracak.

Erişilebilir Her Şey sosyal girişiminin de etkinlik düzenleyeceği festivalde sürdürülebilirlik temalı filmlerden oluşan bir özel gösterim de yer alıyor.

Festival Kısaları’, ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Genç Bakışlar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Forum’ bölümlerinin yanı sıra atölye ve söyleşilerin de dahil olduğu 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin programı 25 Mart - 4 Nisan 2024 tarihleri arasında takip edilebilecek.