Akbank Caz Festivali başlıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali 29. kez şehri cazın farklı renkleriyle buluşturacak. Akbank’ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden biri olan Akbank Caz Festivali 17-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 29. Akbank Caz Festivali’nin ilk haftasında; NES, Vaudou Game, Yonathan Avishai Trio, Art Ensemble of Chicago, Alfa Mist, B’r Şeyler Eks’k, Mats Eilertsen Trio, Cazzip Project, İ.M.C. Trio, P.D.K Trio, Aydın Esen, Standards & Selen Beytekin ve Barry Good gibi sanatçı ve gruplar sahne alacak.

Festivalin yine ilk haftasında programa bu yıl eklenen Caz Mutfakta’nın yanı sıra Liselerde Caz, Akşamüstü Caz, Caz Odada, Cazlı Brunch, Atölye çalışmaları ile farklı mekanlarda renkli konuklarla söyleşiler gerçekleştirilecek.

17-20 EKİM KONSERLERİ

NES

17 EKİM/PERŞEMBE/20:00

SUMMART SANAT MERKEZİ

NES’in janrlar ötesi müziği ne kategori ne de dil bariyeri tanıyor; Anouar Brahem, Dhafer Youssef, Ibrahim Maalouf gibi sanatçıları anımsatan bir özgür ruh taşıyor. NES’in üç üyesini bir araya getiren ortak müzik dili, geleneksel Arap müziği, dünya müziği, caz ve pop arasında geziniyor. Perküsyoncu David Gadea, çellist Matthieu Saglio ve vokal/çellist Nesrine Belmokh; İspanya Valencia’da tanışmalarının ardından önce arkadaş sonra bir üçlü oldular ve Nesrin’in takma adı olan NES adıyla anılmak istediler. Uzun zamandır hayal ettikleri uluslararası albümleri, “Ahlam” adıyla 2018’de yayımlandı. Nesrin’in İngilizce, Fransızca ve Arapça seslendirdiği şarkılara, loop pedalları da kullanan çellist Matthieu Saglio’nun sürprizlerle dolu melodileri ve grubun flamenko/caz bazını ustalıkla inşa eden perküsyoncusu David Gadea’nın zaman zaman hararetli, zaman zaman narin ritimleri eşlik ediyor.

Nesrine Belmokh: Vokal, Çello

Matthieu Saglio: Vokal, Çello

David Gadea: Perküsyon

VAUDOU GAME

17 EKİM/PERŞEMBE/21:30

BABYLON

70’lere davetiye tadındaki son albümleri “Otodi”yi geçtiğimiz yıl yayımlayan Vaudou Game, voodoo kültürü ritüellerinden aldığı ilhamı, Afrobeat ritimleri, funk ve soul tınılarıyla benzersiz bir biçimde harmanlıyor. James Brown stili rengarenk, gizemli ve çarpıcı groove’lar, Afro-funk ruhunu kusursuzca yansıtıyor. Lyon çıkışlı Afro-Fransız gruba adını veren Afrika kökenli “vaudou” geleneğinin otantik yansımaları, grup lideri Peter Solo’nun vokal tekniğinde de yeni kapılar açıyor. Japonya’dan Güney Afrika’ya, Togo’dan Belçika’ya, İsveç’ten Kanada’ya, farklı destinasyonlarda kendi dinleyici kitlesini yaratmayı başaran Vaudou Game’nin sahneden taşan enerjisiyle, dans ve neşe dolu bir festival akşamı İstanbul’da sizi bekliyor.

Peter Solo: Vokal, Gitar

Jeremy Garcia: Klavye, Arka Vokal

Ghislain Paillard: Saksafon, Perküsyon, Arka Vokal

Aurelien Joly: Trombon, Perküsyon, Arka Vokal

Gaetan Ahouandjogbe: Bas, Arka Vokal

Gilbert Mannnonfi Ai-Nho: Davul, Arka Vokal

YONATHAN AVISHAI TRIO

18 EKİM/CUMA/19:00

AKBANK SANAT

Fransa caz sahnesinin yıldızlarından, İsrail asıllı Fransız piyanist Yonathan Avishai’nin sıradışı yeteneği; kurucusu olduğu ve Arnie Lawrence, Omer Avital, Avishai Cohen gibi isimlerle birlikte çaldığı grup projeleri sayesinde ses getirdi. Avishai Cohen’in müziğine de hatırı sayılır katkılarda bulunan Yonathan Avishai’nin tılsımı, Cohen’in ECM etiketli “Into The Silence” ve “Cross My Palm With Silver” albümlerinde açıkça hissediliyordu. Bu iş birliklerinin yanı sıra, kendi adını taşıyan heyecan verici üçlüsü Yonathan Avishai Trio’yu, kontrbasçı Yoni Zelnik ve davulcu Guilhem Flouzat ile birlikte hayata geçirdi ve son beş yıl içinde grubu bugün bulunduğu noktaya taşıdı. Çeşitli ECM albümlerine sideman olarak yaptığı katkılardan sonra, ilk albümü “Joys And Solitude”u yine ECM etiketiyle 2019’un başında yayımladı. Bu albümde kendisine Yoni Zelnik ve Donald Kontomanou eşlik etti. Yonathan Avishai’nin melankolik olduğu kadar neşeli unsurlar da barındıran poetik müziği; sanatçının Küba ve New Orleans’tan, Duke Ellington’ın Harlem’inden, cazın ve swing akımının anavatanı Afrika’dan aldığı sonsuz ilhamla örülü. Yonathan Avishai Trio, unutulmaz bir performans için İstanbul’da olacak.

Yonathan Avishai: Piyano

Yoni Zelnik: Kontrbas

Guilhem Flouzat: Davul

ART ENSEMBLE OF CHICAGO

18 EKİM/CUMA/20:30

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Cazın avangart topluluklarından Art Ensemble of Chicago, caz tarihinde yer eden farklı stilleri bir araya getirerek eşsiz bir müzik evreni yaratırken, orijinal seslere ve küçük enstrümanlara da başvuruyor. Geleneksel davullar, kornolar, ziller, çanlar, vibrafonlar, marimbalar ve gonglar, enstrüman gibi kullandıkları farklı nesnelerle bir araya geliyor. Bu nesneler, grubun ana enstrümanları olan saksafon, flüt, trompet, flugelhorn, kontrbas ve davullara grup üyelerinin kişisel bakış açılarını yansıtıyor. Grup lideri ve kurucusu Roscoe Mitchell’in vizyonu, keşifleri ve 60’ların başlarından ortalarına kadar Chicago’da gerçekleştirdiği maceraperest iş birliklerinden doğan grup; bugün hala sürdürdüğü etkileyici varlığını, grup üyelerinin müziğe dair kişisel ilgi alanları konusunda birbirlerine gösterdikleri sonsuz anlayışa borçlu. Bugüne kadar, aralarında ECM Records’ın da bulunduğu pek çok plak şirketiyle çalışmalara imza atan, 70'in üzerinde canlı performans ve stüdyo albümü yayımlayan topluluk, unutulmaz bir akşam için Akbank Caz Festivali sahnesinde olacak. İkisi de 1969’da kurulan, ECM ve Art Ensemble of Chicago’nun ilham verici hikayelerle dolu 50. yılını keyifle kutlayacağımız bu akşamda bize katılın.

Roscoe Mitchell: Saksafon, Flüt

Don Moye: Davul, Tumba, Bongo

Konukları:

Hugh Ragin: Trompet, Pikolo Trompet ve Flugelhorn

Tomeka Reid: Çello

Brett Carson: Piyano

Silvia Bolognesi: Kontrbas

Junius Paul: Kontrbas ve Objeler

Dudu Kouaté: Afrika Perküsyonu

ALFA MIST

18 EKİM/CUMA/21:30

BABYLON

Melankolik caz melodilerini alternatif hip-hop ve soul öğeleriyle harmanlayan, Londra çıkışlı piyanist, besteci, multi-enstrümentalist, rap sanatçısı ve yapımcı Alfa Mist, övgü toplayan ilk albümü “Antiphon”un ardından yeni stüdyo albümü “Structuralism”i bu yıl içinde yayımladı. Herhangi bir müzik eğitimi almadan kendi kendini yetiştiren ve bugün Londra’nın renkli caz sahnesinin önde gelen figürlerinden biri olan müzisyen; Tom Misch, Jordan Rakei, Barney Artist, Mansur Brown ve Yussef Dayes gibi ilham verici sanatçılarla yaptığı başarılı iş birlikleri ile de tanınıyor. Alfa Mist’in aynı anda hem canlı hem meditatif olabilen janrlar ötesi bestelerinde; melankolik saksafon tınıları, coşkulu hip hop unsurları ile kusursuzca bütünleşiyor.

B'R ŞEYLER EKS'K

18 EKİM/CUMA/23:00

BOVA

Vokallerde Çağıl Kaya, saksafonda Tamer Temel ve Serhan Erkol, basta Alper Yılmaz, davulda Volkan Öktem’in hayat verdiği B'r Şeyler Eks'k grubu ilk albümünü Nisan ayında yayımladı. Steve Lehman, Selebeyone, Kendrick Lamar gibi isimlerin müzikal yaklaşımlarından etkilenen albüm, rap-caz unsurlarını ustalıkla harmanlayan bir proje olarak ilgiyle karşılandı. Yoğun albüm ve sahne çalışmaları sırasında eğlenmeyi de ihmal etmeyen B'r Şeyler Eks'k ekibi, kendi bestelerinin yanı sıra Wayne Shorter, David Binney, Steve Coleman, Mark Zubek gibi çağdaş müzisyenler ve Rage Against The Machine, Queens Of The Stone Age gibi grupların parçalarının düzenlemelerine de ağırlık veriyor. Eğlence dozu yüksek bir festival akşamında B’r Şeyler Eks’k’i izlemeye ve grubun sahne enerjisine eşlik etmeye davetlisiniz.

Çağıl Kaya: Vokal

Tamer Temel: Saksafon

Serhan Erkol: Saksafon

Alper Yılmaz: Bas

Volkan Öktem: Davul

CAZ ODADA: BARRY GOOD

19 EKİM/CUMARTESİ/16:00

ZUHAL KONSEPT AKASYA

Lukas Schiemer’ın önderliğindeki Avusturyalı grup Barry Good; Akbank Caz Festivali’nin müzikseverlere farklı yaşam alanlarının veya evlerinin samimi ortamını anımsatacak bir konser deneyimine davet eden yeni konsepti “Caz Odada” kapsamında Zuhal Konsept stüdyosunda sahne alacak. Çıkış albümleri “And how are you?”yu 2016 yılında yayımlayan Barry Good; caz vokal ve groove odaklı müziğini, hip-hop ve soul öğeleriyle birleştirirken performanslarında doğaçlama ve eğlenceyi ön planda tutuyor. Hindistan, Güney Amerika, Afrika, Endonezya, Avrupa ve Orta Doğu’daki turnelerinin ardından yeni bir bakış açısıyla müziğinde politik, sosyal ve çevresel konuları ele almaya başlayan grubun ikinci albümü “Sendezeit”, Ekim ayında yayımlanacak.

Lukas Schiemer: Nefesliler, Vokal

Jakob Mayr: Trombon

Simon Raab: Klavye

Bernd Satzinger: Bas

Marc Vogel: Davul

MATS EILERTSEN TRIO

19 EKİM/CUMARTESİ/19:00

AKBANK SANAT

Akbank Caz Festivali bu yıl, uluslararası caz sahnesinin çığır açıcı plak şirketlerinden ECM’in 50. yaşını kutluyor ve ECM’in en ilham verici sanatçılarını festival izleyicisiyle buluşturuyor. Bu kutlamanın bir parçası olarak, kontrbasın usta ismi ve besteci Mats Eilertsen, on yıldır birlikte çalıştığı prestijli grubu eşliğinde festivalde sahne alacak. Büyük ilgi gören ve övgü toplayan son albümleri “And Then Comes The Night”ı bu yıl içinde yayımlayan bu avangart virtüöz üçlüsü, günümüz cazının önde gelen ve en yaratıcı topluluklarından biri olduğunu her seferinde kanıtlıyor.

Harmen Fraanje: Piyano

Mats Eilertsen: Kontrbas

Thomas Strønen: Davul

CAZZIP PROJECT

19 EKİM/CUMARTESİ/21:30

THE BADAU AKASYA

Hiromi Uehara, Avishai Cohen, Esbjörn Svensson Trio, Chick Corea Elektric Band, Gogo Penguin gibi cazın yıldız müzisyenlerinden ve topluluklarından ilham alan Cazzip Project; hissettikleri müziği yapmak adına bir araya gelen bas gitarist Eren Turgut, davulcu Ertuğrul Biber ve piyanist Aslı Özer’den oluşuyor. 21. İstanbul Caz Festivali Genç Caz yarışmasını kazanarak, festivalde sahne alan Cazzip Project, İstanbul'un önde gelen sahnelerinde başarılı performanslarına devam ediyor. Her şarkının ayrı bir hikaye anlattığı ilk albümleri “Stories”i, beş yıllık bir hazırlık sürecinin ardından geçtiğimiz yıl yayımlayan bu genç ve yetenekli üçlüyü keşfedin.

Aslı Özer: Klavye

Eren Turgut: Bas

Ertuğrul Biber: Davul

MEHMET ULUĞ GECESİ: İ.M.C. TRIO / MEHMET ULUĞ NIGHT: İ.M.C. TRIO

19 EKİM/CUMARTESİ/21:30

BABYLON

Trompet sanatçısı İmer Demirer, Mehmet Uluğ’u düşündüğünde önce özgürlüğü hatırlıyor. Sahnenin içinden biri olarak gördüğü Uluğ’un, etrafındaki insanları özgürlüğe, merak duymaya ve üretmeye davet edişini her zaman hayranlıkla anıyor. Akbank Caz Festivali’nin her yıl düzenlediği “Mehmet Uluğ Gecesi” etkinliğinde yeni projesi İ.M.C. Trio ile sahne alacak İmer Demirer, müziğini ve hislerini izleyiciyle paylaşmaya geliyor. Demirer’in 1976’da İstanbul Devlet Konservatuarı’nda başlayan müzik hayatı, mezuniyetinden sonra Cem Aksel, İlkin Deniz ve Can Ayer gibi caz müzisyenleriyle tanışması ve birlikte çalışması ile giderek hareketlendi. Yıllar içinde Ali Perret’nin İstanbul Caz Dörtlüsü, Emin Fındıkoğlu, Erol Pekcan, Selçuk Sun, Tuna Ötenel, Neşet Ruacan, Mahmut Yalay, Ateş Tezer, Elvan Aracı, Selim Selçuk, Nükhet Ruacan, Nilüfer Verdi, Nükhet Aruca, Aydın Esen, Can Kozlu, Ayşe Gencer, Can Ayer, Oğuz Durukan, Önder Focan ve Deniz Dündar gibi pek çok öncü müzisyenle ortak çalışmalarda yer aldı. Sideman olarak birçok albüme katkıda bulundu ve 2009’da Mehmet Uluğ’un davetiyle Pozitif Müzik çatısı altında “You, Me & Char” adlı albümünü yayımladı. Babylon’daki bu anlamlı gecede, İ.M.C. Trio’nun ardından, P.D.K (Ali Perret Trio) ve Aydın Esen sahne alacak.

İmer Demirer: Trompet

Volkan Topakoğlu: Kontrbas

Can Kozlu: Davul

P.D.K. Trio

Ali Perret: Piyano

Meriç Demirkol: Saksafon

Şenol Küçükyıldırım: Davul

Aydın Esen: Piyano