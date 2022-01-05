Akaryakıt zammı Kazakistan'da halkı sokağa döktü

Güçlü muhalefetin olmadığı ve sıkı kontrollerin bulunduğu eski Sovyetler Birliği ülkesinde halk birçok şehirde başta LPG olmak üzere akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için sokağa döküldü. Ülkede, organizatörlerin daha önceden yetkili makamlara bilgi vermeden yaptığı herhangi bir eylem yasak.
Ülke genelinde binlerce kişinin katıldığı protestolar yılın ikinci gününde başladı. İlk olarak Zhanaozen (Janaözen) kasabasında patlak veren ve ardından dalga dalga diğer şehirlere de yayılan eylemlere binlerce kişi katılıyor. Zhanaozen şehri akaryakıt merkezi olarak biliniyor.
Aynı şehirde 2011 yılında akaryakıt sektöründe çalışan birçok işçinin işten çıkarılması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği protestolar düzenlenmişti.
Protestolar üzerine bayiler fiyatlarda yüzde 25 oranında indirime gitme kararı aldı. Ancak hükümet, üretim maliyetleri nedeniyle daha fazla indirimin imkansız olduğunu açıkladı.
Yetkililer, yükselen maliyetler nedeniyle özellikle LPG’de fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor. Protestocular, şimdi LPG fiyatının litre başına 120 Tenge'den (0,27 dolar) yarı yarıya indirilmesini istiyor.
Bu olaylar, ülkede gerçekleşen en geniş katılımlı ve polisle halk arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bir eylem olarak görülüyor.
Gösterilerin ülkenin en büyük şehri Almatı’ya da sıçraması olasılığına karşı polis şehrin meydanlarını kordon altına aldı. Şehirde birçok noktada cep telefonu internet servisleri de önlem olarak kapatıldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin çıkarlarını da koruyacak şekilde soruna bir çözüm bulunması için oluşturulan komisyonun çalışmalara başladığını ifade etti. Tokayev, protestoculardan da sorumlu davranmalarını istedi.
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