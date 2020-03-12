Akar: Rus askeri heyetiyle büyük oranda mutabakata vardık

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'deki ateşkese ilişkin olarak "Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik" dedi.

Akar, "İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Bakan Akar, ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle TSK içerisinde alınan önlemleri de aktardı.

Akar, "Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak."