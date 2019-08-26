Akar'dan S-400 açıklaması! İkinci batarya geliyor...

Milli Savunma Bakanı Akar, S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin ikinci bataryasının yarından itibaren getirilmeye başlanacağını söyledi.

Akar, "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." ifadelerini kullandı.

Akar ayrıca Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.