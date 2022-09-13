Akademisyene bu kez tehdit! Nedeni şoke etti

Kocaeli'de, sokak hayvanlarını yemek verdiği için daha önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uyarılar alan hayvansever akademisyen Kadir Tekin, bu kez tehdit edildi.
Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Kadir Tekin'in sokak hayvanlarını besleyerek onları hayvan barınakları ve kliniklerinde tedavi ettirmesinden rahatsız olan kişi ya da kişiler, geçen hafta İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinin kapısını kazıdı, "Yemek dökme son uyarı" yazarak tehditte bulundu.
BU KEZ TEHDİTLE KARŞILAŞTI
Tekin, dün sabah saatlerinde aracına binmek için yaklaştığında yeni tehditlerle karşılaştı. Aracının kaportasına "NBR" yazısı keskin bir cisimle kazınırken, silecek lastikleri de kesildi. Sileceklere sıkıştırılan bir kağıda ise "Motorunu seviyor musun? Ensendeyim" yazılı tehdit notu bırakıldı.
Kadir Tekin, notu bırakan kişilerin kendisinin motosikletinin olduğunu bilerek, bu yönde de tehditte bulunduğunu, yeniden polise şikayette bulunduğunu söyledi.
"NE EVİME GİREBİLİYORUM NE ARACIMI PARK EDEBİLİYORUM"
Evine huzurluca gidemediğini belirten Tekin, "Tam bir hafta önce aracıma yazılar kazılmıştı. Sabah sağ arka çamurlukta yeni bir yazı gördüm. Silecek lastikleri kesilmiş ve tehdit yazısı bırakılmış. 'Motorunu seviyor musun? Ensendeyim' notu bırakılmış sileceklere. Görüntülere ulaştık, polis de aldı. Şahıs görüntülerde çevresinde dolaşıyor, arabanın lastiklerini kesiyor. Not bırakıyor ve lastiğe de kesici bir cisimle patlatmaya çalışıyor ama yapamıyor. Sabaha karşı 03.17 civarı yapıyor. Kameralara gireceğini tahmin ederek ağzını yüzünü kapatmış elinde de eldivenleri var ve parmak izi bırakmak istemiyor sanırım. Artık ben ne evime rahatlıkla girebiliyorum ne aracımı park ediyorum. Huzursuzca yaşıyorum. Yine polise gidip şikayetçi oldum" dedi.
"SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİĞİMDEN OLUYOR BUNLAR"
Sokak hayvanlarını beslediği için bunları yaşadığını söyleyen Tekin, "Bunları yaşamamın sadece nedeni ağzı olup da dili olmayan canlılara biraz daha dokunabilmeye çalışmak. Bunun ödülü bu olmamalı, cezası zaten olmamalı ve tamamen vicdanen yaptığım bir şey. Şahsın sıkıntısı varsa benimle konuşabilir bu yöntemle hiçbir şey çözülmez. Sırf sokak hayvanlarını beslediğimden oluyor bunlar. Bu sefer de biraz alaycı bir yaklaşım da var. 'NBR' yazması, 'Motorunu seviyor musun? Ensendeyim' gibi şaka anlayışı da var galiba. Ahlaki vicdana hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Eden bulur, adli makamlar gereğini yapacaktır" diye konuştu.
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