Akademisyene bu kez tehdit! Nedeni şoke etti

Kocaeli'de, sokak hayvanlarını yemek verdiği için daha önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uyarılar alan hayvansever akademisyen Kadir Tekin, bu kez tehdit edildi.

Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Kadir Tekin'in sokak hayvanlarını besleyerek onları hayvan barınakları ve kliniklerinde tedavi ettirmesinden rahatsız olan kişi ya da kişiler, geçen hafta İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinin kapısını kazıdı, "Yemek dökme son uyarı" yazarak tehditte bulundu.