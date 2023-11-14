Akademik Program 17 Kasım 2023'te başlıyor

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13'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali akademik programı, 17 Kasım – 23 Kasım tarihleri arasında 'İfade Özgürlüğü' temasıyla gerçekleştirilecek.

Akademik program 17 Kasım 2022 Cuma günü saat 9.00'da İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda, Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın konuşmalarıyla başlayacak.

Prof. Dr. Adem Sözüer

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Prof. Dr. Yasemin Işıktaç yönetiminde; Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin 'İfade Özgürlüğü Bir Temel Hak Mıdır?' konulu açılış konferansının ardından, 'Soruşturma ve Kovuşturma Süreçlerinde Basının Haber Verme Hakkını Kullanılması', 'İfade Özgürlüğünün Sınırları Bağlamında Kuran-ı Kerim’e Karşı Gerçekleşen Eylemler', 'Şiddet ve Nefret Söylemi' konuları ele alınacak.

Akademik programın ilk gününde ayrıca; 'İfade Özgürlüğü Bağlamında Sosyal Ağlarda Algoritmalar', 'Filistin Konusundaki Sansür', 'İçerik Sağlayıcının Ceza Sorumluluğu', 'İçeriğin Silinmesi, Erişimin Engellenmesi ve Bant Daraltması Tedbirleri' konularında sunumlar yapılacaktır.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

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Birinci gün, diğer tebliğlerinin konuları ise şöyle: 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçunda Hukuka Uygunluk Nedenleri', 'Türk Hukukunda Açık ve Yakın Tehlike Testi', 'Tarihsel Örnekler Işığında Suçu ve Suçluyu Övme Suçu'.

Yurt dışından akademisyenlerin de katıldığı ve festival boyunca devam edecek olan akademik programa, katılım herkese serbest ve ücretsiz olup, oturum, panel ve konferanslar, İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu'nda yapılacak. Akademik programda sunulan tebliğler her yıl olduğu gibi kitap olarak yayımlanacak.