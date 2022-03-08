Akademik hayatta Türk kadını Avrupalı kadınların önünde

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ​8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Türkiye akademisinde kadın verilerine baktığımızda ve birçok dünya ülkesi ile karşılaştırdığımızda, yükseköğretimde kadın öğrenci oranının yüzde 49, doktora seviyesindeki kadın oranının yüzde 46, profesör kadın oranının yüzde 32,5, yükseköğretim kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticilerde (rektör, dekan, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı) kadın oranının yüzde 28, yükseköğretimde kadın araştırmacı oranının yüzde 43,3 olmasını bir gurur vesilesi olarak değerlendiriyoruz. Akademik hayatta mücadeleleri ve başarıları ile örnek olan tüm kadınlarımız ve kadın öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

YÖK'ün verilerine göre, 2020'de 81 bin 661 olan kadın akademisyen sayısı, 2021'de 2 bin 199 kişi arttı. Kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46 oldu.

KADIN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İLE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN SAYISI ERKEKLERİ GEÇTİ

Türkiye'de 27 bin 160 kadın, 25 bin 223 erkek olmak üzere 52 bin 383 araştırma görevlisi; 19 bin 330 kadın, 18 bin 762 erkek öğretim görevlisi bulunuyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan She Figures-2021 (AB Kadın Verileri) derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 8 milyon 240 bin 597 öğrenci, 93 bin 126 öğretim üyesi, 90 bin 475 öğretim elemanı bulunuyor. Ön lisans düzeyindeki 3 milyon 114 bin 623 öğrencinin 1 milyon 608 bin 714'ü, lisans düzeyindeki 4 milyon 676 bin 657 öğrencinin 2 milyon 224 bin 529'u, yüksek lisans düzeyindeki 343 bin 569 öğrencinin 177 bin 977'si ve doktora düzeyindeki 106 bin 148 öğrencinin 50 bin 590'ı kadın öğrencilerden oluşuyor.

Bu kapsamda, doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerin yüzde 46'sını, lisans düzeyindeki öğrencilerin yüzde 47'sini kadın öğrenciler oluşturuyor.

Yükseköğretimdeki erkek öğrenci sayısı yüzde 51 oranı ile 4 milyon 178 bin 787, kadın öğrenci sayısı ise yüzde 49 oranı ile 4 milyon 61 bin 810 oldu.

Böylece, akademideki 2002'de yüzde 42 olan kadın öğrenci oranı, üniversitelerin ülke geneline yaygınlaşmasıyla yüzde 49'a yükseldi.

Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaşmasıyla 18-22 yaş yükseköğretimde kadın okullaşma oranı (%48) erkek okullaşma oranının (%40) 8 puan önüne geçti.

Kadın akademisyenlerden 10 bin 618'i profesör, 7 bin 984'ü doçent, 18 bin 768'i doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

YÖK'ün son verilerine göre, Türkiye'de 2021'de kadın akademisyen sayısı, bir önceki yıla göre 2 bin 199 artarak 83 bin 860'a yükseldi.

​AKADEMİDE 10 BİN 618 KADIN PROFESÖR GÖREV YAPIYOR

Türkiye'de 10 bin 618 kadın profesör görev yapıyor. Avrupa Komisyonunun son verilerine göre, Türkiye’de profesörlerden oluşan A grubu kadrolardaki kadın oranı yüzde 32,5 AB ülkelerinde ise 26,18 ortalamaya sahip.