Bugünün merak edilen konusu Arka Sokaklar Hüsnü Çoban oldu. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da koronavirüs şoku yaşandı. Özgür Ozan’ın hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri koronavirüse yakalandı. Dün akşam yayımlanan yeni bölümde izleyicinin yürekleri ağzına geldi. Koronavirüs şüphesiyle Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Hüsnü Çoban’ın durumu gitgide ağırlaştı. Bunun üzerine Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Sorusu akıllara takıldı.

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN ÖLDÜ MÜ?

Yapılan test sonucunda Hüsnü Çoban’ın koronavirüs olduğu anlaşıldı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Çoban’ın iyileşmesini beklerken hastaneden gelen kötü haberle herkes yıkıldı. Hastaneden gelen bu kötü haber herkesin aklına Özgür Ozan’ın diziden ayrılacağını akıllara getirdi. Arka Sokaklar’ın son bölümünde Hüsnü Çoban, bir sabah ateşler içinde uyandı. Göğsü sıkışan ve nefes almakta zorlanmaya baladı.

Çoban, hastalığı üşüttüğünü düşünerek önemsemedi. Oğlu Tekin’in hastaneye götürmesine de izin vermeyen Çoban’ın durumu daha da kötüleşti. Hüsnü Çoban, üşüttüğünü düşündüğü için zaten koronavirüs nedeniyle çok kalabalık olan hastaneye gitmek istemedi. Hüsnü’nün inadı üzerine çocukları Mesut komiserden yardım istedi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanında Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın durumu kötü gözüküyor.