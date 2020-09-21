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A.K.A Tanımı:

A.K.A kelimesinin anlamı; diğer adıyla veya namıdiğer olarak tanımlanır. “Also Known As” sözcüklerinin baş harfleri alınarak oluşan bir kısaltma sözdür.

A.K.A Örnek Anlatımı:

Also kelimesi; ayrıca, aynı şekilde, yanında, benzer şekilde, olarak, ek, ilave, aynı zamanda sözleri ile tanımlanır.

Known kelimesi; bilinen, genel olarak aslı kabul edilen, aslında olan gerçeği bilmek, idrak, anlamak, genellikle belirtilen bir şey bilmek olarak kabul edilir, bir grup olarak kabul edilen tüm kişilerin sahip olduğu bilgiye dahil olma, genel kabul görmüş olarak ifade edilir.

As kelimesi; gibi, daha, aynı derecede, aynı miktarda, bir bağlantı olarak iki cümleyi veya kelimeyi birbirine bağlamak için kullanılan bir kelimedir. Karşılaştırma göstermek için kullanılır. Bir şeyin olduğunu ya da aynı şekilde yapıldığını söylerken kullanılır.

A.K.A Kelimesinin Kullanıldığı Yerler:

A.K.A sözü; Namıdiğer veya diğer adıyla kelimelerinin söylenmesine eş değer olarak kullanılır. Sadece Aka kelimesi ise; büyük, saygı değer kişi, ağabey gibi anlamlar ile tanımlanır.