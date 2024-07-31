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        Haberler Ekonomi Teknoloji Merak Edilenler Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Trio Mobil’deki hisselerinin satışını gerçekleştirdi - Teknoloji Haberleri

        Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Trio Mobil’deki hisselerinin satışını gerçekleştirdi

        Ak Portföy, 2017 yılından bu yana Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) portföyünde yer alan ve Endüstri 4.0 alanında Yapay Zeka ve IoT çözümleri sunan Trio Mobil'deki tüm hisselerinin satışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:29
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        Trio Mobil'deki hisselerinin satışını gerçekleştirdi
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        Ak Portföy, Trio Mobil’in araç takip odaklı bir teknoloji şirketinden zaman içinde 65 ülkede ve 5 kıtada faaliyet gösteren ve dünyada çok uluslu sektör devlerine hizmet veren global bir endüstriyel AI ve IoT şirketine dönüşmesi sürecinde gereken büyüme sermayesini sağlarken aynı zamanda bu stratejik dönüşümün de tohumlarını attığını belirtti.

        Trio Mobil, Amerika merkezli New Spring Capital liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turunu 26.5 milyon dolar ile kapatarak önemli bir finansal başarı elde etti. Yatırım turuna, mevcut yatırımcılar 212 ve TIBAS Ventures da katıldı.

        ULUSLARARASI YATIRIMCILAR TÜRK GİRİŞİMCİSİNE İNANIYOR

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “19 milyar dolar toplam büyüklük ile Türkiye’nin lider portföy yönetim şirketiyiz. Misyonumuz hep ilkleri gerçekleştirmek oldu. Türkiye’nin ilk girişim sermayesi fonunu 2016 yılında kurmamız vesilesiyle bu alanda önemli tecrübeler kazandık ve bu çıkışla birlikte yatırımcılarımıza da ciddi bir getiri imkanı sağladık. Ayrıca görüyoruz ki, uluslararası yatırımcılar Türk girişimcisine inanıyor. Girişim sermayesi iş koluna odağımızı geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

        Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı Göktürk Işıkpınar da yaptığı değerlendirmede, “Girişim Sermayesi Yatırım Fonları olarak yönettiğimiz büyüklük 100 milyon dolara ulaştı. Bu işlemle, bir ilke imza atarak, Türkiye’de kurulan ilk girişim sermayesi fonundan ilk çıkışı yapmış olduk. 2016 yılında kurduğumuz bu fonda yer alan diğer şirketlerimize hem yurt içinden hem de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyoruz. Araç takip odaklı bir teknoloji şirketi olan Trio Mobil’in, endüstriyel alanlardaki iş güvenliği ve verimliliği açısından IoT potansiyelini o dönemde görmemiz, girişimcilerin iş ve teknoloji geliştirme kabiliyetiyle birleşince büyük bir dönüşüm başlattı. Şirket, bu stratejik hamle ile araç takip sektöründen endüstriyel IoT alanına geçiş yaparak, genişleyen büyüme fırsatlarından yararlandı” açıklamasında bulundu.

        GİRİŞİMCİLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİ SAĞLANDI

        Ak Portföy’ün 2017 yılında gerçekleştirdiği yatırım ve aynı zamanda Trio Mobil’e sağladığı dönüşüm desteği, şirketin finansman ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, girişimcilere global düzeyde rekabetçi ve dinamik bir organizasyon kurma hayalleri konusunda olanaklar sağladığını vurguladı.

        Trio Mobil, araç takip alanındaki uzmanlığını endüstriyel IoT potansiyeli ile birleştirerek sektördeki değişime öncülük etti. Çok uluslu sektör devlerine hizmet veren AI ve IoT teknolojilerinde öncü ve dünya çapında fark yaratan bir şirket haline geldi.

        HEDEF 10 MİLYAR TL'YE ULAŞMAK

        Türkiye’nin ilk girişim sermayesi yatırım fonunun (GSYF) kurucusu olan Ak Portföy, 11 adet fona ve toplamda 42 yatırıma ulaşan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden ülkemizdeki girişimlere yaptığı yatırımları bu yıl içerisinde 10 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyor. Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, yenilenebilir enerji, nesnelerin interneti, sağlık ve yeni teknolojiler alanlarında ihracat odaklı ve yenilikçi şirketlere yatırımlarını sürdürerek, tasarruf sahiplerine büyüme potansiyeli oldukça yüksek olan bu şirketlere yatırım yapma imkânı sağlıyor.

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