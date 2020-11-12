AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yavuz yaptığı paylaşımda, “Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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