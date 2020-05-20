Çerkezlerin düzenli ordulara ve zalimlere karşı topraklarını, namuslarını, inanışlarını, geleneklerini, örflerini, dinlerini ve dillerini savunduklarını ifade eden Özhaseki, yıllarca süren bu mücadele ve kahramanlıklarının neticesinde, haliyle düzenli ordu karşısında geri çekilmek zorunda kaldıklarını ve büyük bir kısmının da küçük teknelerle Türkiye’ye doğru hareket ettiğini anımsattı.
Orada ailelerin parçalandığını, birçoğunun Karadeniz’de şehit olduğunu ve bir kısmının da buraya ulaştığını anlatan Özhaseki, "Ulaşabilenler gönderilen yerlerde uyum gösterdi veya gösteremedi derken soykırımın, bir zulmün yaşandığı dönemler üzerinden tam 156 yıl geçti. Çerkes kardeşlerimizin Türkiye’ye gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Onları tanımaktan, kültürlerini, örflerini tanımaktan, insanlıklarını, dostluklarını görmekten müthiş bir memnuniyet duyuyoruz. Bu, ayrı bir şey ama keşke tarihte bu olaylar yaşanmasaydı, o zulümler çekilmeseydi." ifadelerini kullandı.
Bu konuyla ilgili okuduğu birçok kitapta insanın gözyaşlarını tutamadığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
"Allah bir daha böyle kötü gün göstermesin. İnşallah bundan sonra biz yine ülkemizde etle tırnak gibi olup kardeşlerimizle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Çerkesler, Türkiye’ye geldikten sonra zaten önce Osmanlının yanında yer aldılar. Sonra Cumhuriyet’le birlikte elbette ki Mustafa Kemal’in yanında yer aldılar. Günümüzde de asla ayrılığa, bölücülüğe prim vermeyen, bu vatanı seven, birlik ve beraberlik içinde olmaya gayret eden bir toplum olmaya da devam ediyorlar. Şahsım itibarıyla da bir taraftan hem akrabalık bağlarım var hem de ileri gelen birçok dostum Çerkes. Onlara çok güveniyorum.
Onlarla beraber olmaktan dolayı mutluyum. Allah var etsin diyorum. Bir daha o kötü günler yaşanmasın diye dua ediyorum. Tüm geçmişlerine de Fatiha okuyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!