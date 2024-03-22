Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Partili İnan'dan Bornova Belediye Başkanı ile ilgili iddialara yönelik açıklama

        AK Partili İnan'dan Bornova Belediye Başkanı ile ilgili iddialara yönelik açıklama

        AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İduğ hakkında iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.03.2024 - 19:08 Güncelleme: 22.03.2024 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili İnan'dan CHP'li Başkan ile ilgili iddialara yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti İzmir Milletvekili İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Bornova Belediye Başkan adayı Eşki'nin, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ hakkında yaptığı açıklamaya dikkat çekti.

        Ömer Eşki'nin kendisini "garanti başkan" gördüğünü öne süren İnan, "Giderayak İzmir'e zarar vermeye devam ediyorlar. 25 yıl boyunca verdikleri hasarı son güne kadar devam ettiriyorlar. Artık isyan sesleri kendi arkadaşlarından, kendi partilerinin adaylarından yükseliyor." ifadelerini kullandı.

        CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki, katıldığı bir etkinlikte mevcut Başkan Mustafa İduğ'un kendisini zor durumda bırakmak için çalıştığını, işe alımlar ve çeşitli harcamalar yaptığını iddia etmişti.

        REKLAM

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sigarayı bırakınca ne olur?
        Sigarayı bırakınca ne olur?
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa