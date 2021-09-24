Ömer Çelik'ten öğretmenin Alevilik sözleri için açıklama

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan, Ankara Mamak'ta bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin öğrencilere yönelik Alevilik hakkında söylediği iddia edilen sözler hakkında açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.

"KARDEŞLİĞİMİZİN HER ŞEYİN ESASIDIR"

Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: "Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir."