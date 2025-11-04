Habertürk
Habertürk
        AK Partili Ala CHP Lideri Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi | Son dakika haberleri

        AK Partili Ala CHP Lideri Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki geldi: Aziz Milletimiz nezdinde değersiz kalmaya mahkumdur

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 19:08 Güncelleme: 04.11.2025 - 19:08
        CHP Lideri Özel'in açıklamalarına tepki
        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin grup toplantısındaki ifadelerine sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Ala, Özel’in sözlerini “sorumsuz, seviyesiz ve sloganik” olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “haksız itham ve iftiralar” içerdiğini söyledi.

        Ala paylaşımında, “Bu hezeyanları kınıyorum” ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin geleceğini inşa etmek, refahını artırmak ve milletin birliğini güçlendirmek için gece gündüz çalışan bir devlet adamı” olduğunu söyledi. Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin “bölgesinde ve küresel düzeyde etkin bir konuma ulaştığını, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunan, barış ve istikrarın teminatı bir ülke” haline geldiğini belirten Ala, “Günübirlik polemiklerle Türkiye’nin yükselişini gölgelemeye çalışan söylemler millet nezdinde değersiz kalmaya mahkûmdur” dedi.

        Ala, mesajını “Türkiye’nin kararlı yürüyüşü, güçlü liderliği ve milletinin sarsılmaz desteğiyle devam edecektir” sözleriyle tamamladı.

