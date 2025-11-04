AK Partili Ala CHP Lideri Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin grup toplantısındaki ifadelerine sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Ala, Özel’in sözlerini “sorumsuz, seviyesiz ve sloganik” olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “haksız itham ve iftiralar” içerdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin grup toplantısında yaptığı sorumsuz, seviyesiz ve sloganik açıklamaları ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız itham, iftira ve siyaseten cevabı dahi gerektirmeyen, içi boş hezeyanları kınıyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin… — Efkan Âlâ (@efkanala) November 4, 2025

Ala paylaşımında, “Bu hezeyanları kınıyorum” ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin geleceğini inşa etmek, refahını artırmak ve milletin birliğini güçlendirmek için gece gündüz çalışan bir devlet adamı” olduğunu söyledi. Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin “bölgesinde ve küresel düzeyde etkin bir konuma ulaştığını, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunan, barış ve istikrarın teminatı bir ülke” haline geldiğini belirten Ala, “Günübirlik polemiklerle Türkiye’nin yükselişini gölgelemeye çalışan söylemler millet nezdinde değersiz kalmaya mahkûmdur” dedi.

Ala, mesajını “Türkiye’nin kararlı yürüyüşü, güçlü liderliği ve milletinin sarsılmaz desteğiyle devam edecektir” sözleriyle tamamladı.