AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Samsun il başkan adayı kim? Mustafa Demir kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Samsun il başkan adayı Mustafa Demir kimdir? İşte Mustafa Demir'in hayatı...

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?



18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpozarıinda doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesiini bitirdi. Özel sektörde çalıştı. Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'de Fen Eksperliği görevinde bulundu. Samsun'da mimarlik, inşaat müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Samsun Şubesi Kurucu Üyesi oldu ve Şube Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Atakum Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 22. Dönem Samsun Milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un başkanlığına yeniden seçildi. 1 Mayıs 2009 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Bayındırlık ve iskan Bakanı olarak yer aldı. Demir, evli ve 5 cocuk babasıdır.