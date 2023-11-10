AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sözlerini eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş. Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var.