REKLAM advertisement1

AK Parti MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımız iç ve dış politikaya yönelik değerlendirmeleri olmuştur. Netanyahu ve ekibinin bölgedeki tansiyonu yükseltmek üzere kasti, hesaplı, sistematik politika izlediğini ifade etmiştik. Netanyahu ve ekibi bölgesel savaş çıksın, bu savaşa ABD de dahil olsun diye riskli bir senaryonun peşinden koşmaktadır. Bu konuda ABD ve diğer ülkelerin sağduyulu olması gerekir. Filistinlilere dönük soykırım siyaseti 40 bine yakın insanın ölümüne sebep oldu. Buradaki olumsuz koşullar dünyanın gözü önünde devam ediyor. İran'la aralarında çıkan tansiyonla birlikte bir kere daha Netanyahu hükümetini teşvik edecek şekilde tabloyla karşı karşıya kaldık. İsrail doğrudan İran'ın Şam Büyükelçiliği'ni vurdu. Bu saldırıda da İranlı görevliler hayatını kaybetti. Bir ülkenin diplomatik temsilciliğine başka bir ülke tarafından saldırıldığında bütün dünyanın ayağa kalkması tablosu ortaya çıkar. Fakat saldıran İsrail olunca bu konuya herkes ikiyüzlü bir şekilde suskun kaldı. İran'ın cevabi saldırısına dünyadan kınama geldi. ABD ambargo ve kısıtlama ortaya koyacağını söyledi. Peki İsrail'e dönük bu tepkiler gündeme gelmiyor. Müeyyideler adaletli ve eşit bir şekilde uygulanmıyor. Sorunun temeli, özü bundan ibarettir. Bütün bu gelişmelerin Filistin'deki esas meseleyi unutturmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Muhakkak ateşkes sağlanmalı ve iki devletli çözüme en güçlü şekilde gidilmelidir.

REKLAM Daha partimiz kurulmadan önce sayın Cumhurbaşkanımızla ABD'ye ziyaret yapmıştık. Ben o ziyarette yanındayım. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman 'Hamas terör örgütü değil direniş örgütüdür' dedi. Hamas'la ilgili ortaya koyduğu prensiplerinden bir adım geri şaşmamıştır. Elimizden geleni tam kapasiteyle yapıyoruz. Bunu hem milli siyaset meselesi olarak görüyoruz. Filistin meselesi bize sıradan bir dış politika konusu değildir. Milli siyasetimizin bir parçasıdır. Son zamanlarda Yunanistan'la aramızda normalleşme süreci yaşanıyordu. Bütün normalleşme çabaları güzel bir şekilde devam ederken bir sıkıntılı adım sözkonusu. Yunanistan bir okyanuslar konferansı düzenliyor. Ege ve İon denizinde iki bölgeyi deniz parkı olarak ilan etmeye dönük yaklaşım sergiliyor. Bu normalleşme sürecini sabote eden, tek taraflı deniz parkı ilan etmesini tek taraflı ihlal olarak değerlendiriyoruz. Deniz parkı ilan etme yaklaşımlara Türkiye'nin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini ifade ediyoruz. Umarız sağduyulu davranırlar. Bugün gelinen noktada kuşkusuz bölgenin daha fazla tansiyona, şiddete tahammülü yoktur. İsrail'e ne kadar dozda, ne şekilde misilleme yapacağı konusunda akıl verenler, bunlar gelişmiş demokrasi ve ekonomilerdir. İsrail'e bu saldırgan tutumundan vazgeçmesini ifade etmeleri gerekmektedir.

Ekonomik programımızı yürüten bakanımız Mehmet Bey'le ilgili birtakım spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tamdır. AK Parti olarak ekonomi yönetimine teşekkür ediyor, desteklediğimizi ifade ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarda seçimin sayısal sonuçlarını, çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Siyasal sonucu değerledirme aşamasına geldik. MYK'da, Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur.

7 Haziran'dan itibaren kamudan herhangi bir şekilde İsrail'e destek olma anlamına gelebilecek herhangi tasarrufta bulunulmamıştır. Özel sektörün konularında, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 54 birimde kısıtlama tamamen kontrol altına alınmıştır. 'Savaş yakıtı buradan' gidiyor sözleri spekülatiftir. Filistin davası milli siyasetimizin parçasıdır. Bırakın destek olmayı İsrail'in Netanyahu hükümetinin eylemlerinin karşısındaki tutumumuzu devam ettiriyoruz. Yeni konular gündeme gelirse, yeni meseleler olursa bu kısıtlamaları icra etmekten, yeni kararlar almaktan çekinmeyiz. Bu sorulan sorular çerçevesinde herhangi ticarete müsaade edilmemektedir.