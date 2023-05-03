AK Parti Sözcüsü ve Adana 1. sıra milletvekili adayı Ömer Çelik, Habertürk yazarı Kemal Çelik'e seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik şöyle konuştu:

Bizim çok seçim tecrübemiz var. Vatandaşımızla güzel bir şekilde buluştuğumuz, iyi bir iletişimimiz olduğu süreç yaşıyoruz. Diğer illerdeki arkadaşlarımızla da görüşüyorum. Burada gayet güzel iletişimimiz var. Biraz da coşkulu bir şekilde seçime gidiyoruz. Günde 4-5 program yapıyoruz. Verdiğimiz mesajlar, vatandaşımız talepleri, bizim bunlarla ilgilenmemiz açısından gayet pozitif bir durum görüyorum.

"BİZ SİYASETTE ÇOK TECRÜBELİYİZ"



Siyasi okur yazarlık üzerine kafa yormamız lazım. İktidar iktidarda kalmak ister, muhalefet de iktidarı göndermek ister. Birisi seçime giderken 'Ben iktidara talibim' diyorsa Türkiye'yi yönetecek plan, program bütünlüğü olur. Bu sadece maddeleri kağıda alt alta yazmakla olmaz. Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya gelmişler. Bu da siyaset değil anti siyaset. Biz siyasette çok tecrübeliyiz. O maddeleri alt alta yazmak siyaset olsaydı, Avrupa'daki herhangi bir liberal partinin, yeşillerin internet sitesini açın yazılmadık bir şey yoktur.

"BİRİ DESTEKLİYOR, DİĞERİ KARŞI"

6'lı, 7'li, 8'li neyse masadakilerden bir tanesi Suriye politikasından yana, diğeri karşı. Biri İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diğeri 'uygulayacağım' diyor. Cumhurbaşkanı adayı 300 milyar dolar getireceğini söylüyor. Masada ekonomiden sorumlu gibi göstermeye çalıştığı 'bu gerçek değil 'diyor. Siyaset durumu tanımlamak değil bir duruşu ortaya koymaktır. Bizim bazı geçmişte çalıştığımız ve kenara ayırdığımız şeyleri bunların programı içerisinde gördük.

"NE VEREYİM ABİME" MİSALİ...

20 yıldır parti programı olan, seçim beyannamesi hazırlayan, hükümet programı olan biziz. Siyasette ilk adımı atmak için tutarlılık lazım. Beni şaşırtan şu oldu. 1 yıl içinde oturdular, çalıştılar. Bir siyasi üst çerçeve çıkarmaları beklenirdi. O siyasi üst çerçeve çıkmadı. Herkesten biraz bir şey alınmış. Hani var ya 'ne vereyim abime'. Onunla bir siyasi program üretemezsiniz.

"SORNLARI ÇÖZECEK İRADE VAR"

Milletin sesine kulak veren partiyiz. Biz iktidara gelirken kimin sesine kulak verirsek, iktidarda da bunu yapıyoruz. Evet ekonomik konularda zorluklarımız var. Zaten bu zorlukları açık yüreklilikle paylaşıyorum. Diyorum ki, 'geçmişte başardık, bunu da başaracağız'. Biz büyük bir türbülansın içinde sağlam duruyoruz. Bu sorunları çözecek irade bizde var.

"ESAS MESELE SİYASİ ÇERÇEVE"

Bazıları derlerdi ki 'sizden önce uygulanan programı uyguladınız'. Ben de esas mesele siyasi çerçeve, reform siyaseti olduğunu söylüyorum. Siyasi irade olduğu zaman zaten ekonomik çerçeve kendi içerisinde başka bir noktaya varıyor. Şunu net görüyorum, geçmişte bütün bir Adana'nın ihtiyacı olan tesisler, yaklaşımlar, altyapı şimdi bir ilçeye yapılacak şekilde büyük bir yere gelmiş Türkiye. Ekonomiyle ilgili şu anda uygulanan programın olumlu sonuçları var. Üretim, büyüme, istihdamla ilgili rakamlar ortada. Bu türbülansın içinden geçeceğiz, çıkacağız. Bunun tomografisini çekecek tecrübeye sahibiz.

"BÜYÜK TEVECCÜH VAR"

Ben bu konularda sayı söylemiyorum. Nihayetinde milletimizin iradesidir. AK Parti'nin, Adana'da yine birinci parti olacağını, Cumhur İttifakı'nın güçlü çıkacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza Adana'da büyük teveccüh var. Gayet yüksek heyecanla, coşkuyla sahiplendikleri bir durum var.

"MESELE ORGANİK VEYA SENTETİK OLMAK"

CHP listesi açısından bakın 4. sırada DEVA Partili var ama DEVA Partisi'nin başkanı 'Bizim DEVA Partisi CHP'ye oy vermez' diyor. AK Parti listesi açısından baktığınızdan, zaten AK Parti mücadelesine emek veren insanlardan oluşmuş bir liste. Bu siyasetin organik ya da sentetik olmasıyla ilgili bir ayrımdır.