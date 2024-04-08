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        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Filistin tutumuna ilişkin saldırılar hukuksuzdur"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Filistin tutumuna ilişkin saldırılar hukuksuzdur"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:24
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        "Cumhurbaşkanımızın Filistin tutumuna ilişkin saldırılar hukuksuzdur"
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyeti tartışma götürmez bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

        Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

        "Cumhurbaşkanımızın 7 Ekim’den bugüne Gazze’ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasi ve her alandaki üstün gayreti, tüm dünyanın malumudur.

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        Cumhurbaşkanımız, toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere 'terörist' diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegane liderdir.

        Cumhurbaşkanımız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür. Cumhurbaşkanımız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır.

        Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir. Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda bile ABD’de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap vermiştir.

        Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir" ifadelerini kullandı.

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