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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Müsavat Dervişoğlu'na tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Müsavat Dervişoğlu'na tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek "Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 19:49 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:48
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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Müsavat Dervişoğlu'na tepki
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        AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dervişoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin son derece yakışıksız ve çirkin olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletin onayıyla geldiğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye'de karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Çelik, millete ait her türlü değeri Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadelenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

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        Bu nedenle Türkiye'de vesayetçi zihniyete karşı mücadelenin ve milli iradeyi savunmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleştiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

        "İYİ Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa 'Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan' nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir."

        DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

        İYİ Parti Lideri Musavvat Dervişoğlu, "Bugün vatandaşın haklı erken seçim arzusunu dillendirerek bunun talebini yaratmanın umuduna yaslananlara da sesleniyorum. Erdoğan, bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır" demişti.

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