Çelik'ten Macron'a tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olmakla suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Çelik, "Fransa'nın Afrika'daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur" dedi.

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’yi Afrika’da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz. Fransa’nın Afrika’daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Afrika’da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirmektedir. Macron ise Afrika’yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olmaktadır. Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle Sn Macron’un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye’yi “emperyalist güç” olmakla suçlaması vahim bir hatadır. Macron’un Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgemesi yanlıştır. Macron, bu tutumu ile NATO’nun karşı karşıya olduğu meydan okumalar karşısında üretilmesi gereken işbirliği kapasitesine zarar vermektedir."

Görsel: Anadolu Ajansı

MACRON'UN SÖZLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı öncesi gençlerin sorularını yanıtlamış ve Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da emperyalist güç olmakla suçlamıştı.

Macron, Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci geçmişi için "Geçmişin (sömürge döneminin) ağırlığı omuzlarımızda" ifadesini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı öte yandan Afrika'da son dönemde bazı ülkelerde Fransız karşıtlığının yükselişe geçtiğini, bunun büyük ölçüde Rusya dahil birkaç ülkenin finanse ettiği sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler üzerinden yürütüldüğünü iddia etmişti.

Macron, "Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar." diyerek, bu ülkeleri sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçlamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.