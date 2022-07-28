AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Aysu Türkoğlu paylaşımı

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Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmayı hedefliyor.

Kuş uçuşu 34 kilometre olan ancak metcezirden dolayı 42 kilometreyi bulan kanalı 11,5-12 saatte geçmeyi hedeflediğini kaydeden Aysu Türkoğlu, saat 02.00'da kulaç atmaya başlayacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu bugün 02.00'de Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü olmak için kulaç atacak. Aysu’yu şimdiden kutluyoruz. Yüreğimiz Aysu’yla.

Daha önce Adana’dan bizim mahalleden ablamız Nesrin Olgun Manş denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını olmuştu."

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.