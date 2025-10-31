AK Parti Sözcüsü Çelik: Meclis Başkanımız Kurtulmuş'a yönelik sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz

NE OLMUŞTU?

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hakkında PKK ile ilişkisini sorgulayarak, "Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor? Toplantıların kapalı olması meselesi. Bakanların yaptıkları sunumları, milletvekillerinin sorularına verecekleri cevapların doyurucu ve aydınlatıcı olabilmesi için komisyonun basın kapalı olması diyorsunuz. Nasıl böyle bir gerekçe olabilir mi? Kandil'in, İmralı'nın haberi olacak mı, ABD Ve İsrail'in haberi olacak mı? Olacak" iddiasında bulunmuştu.

KURTULMUŞ'UN CEVABI

TBMM Başkanı Kurtulmuş da Usta'ya tepki göstererek şunları söylemişti: "Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım, bugünün adamı da değilim. Siyasi fikirleri ve siyasi mücadelesi hepiniz tarafından malum olan birisiyim. Bu söylenen söz, beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda, bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız bunu size iade ediyorum.